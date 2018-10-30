Fatih ilk sondajda 5500 metreye inecek

30 Ekim 2018

Türkiye, kendisine ait sondaj gemisiyle ilk derin deniz sondaj faaliyetlerine başlıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) sondaj gemisi Fatih, ilk sondajı Antalya açıklarındaki Alanya-1 kuyusunda gerçekleştirecek.

Enerji Bakanlığı ve TPAO yetkililerinden alınan bilgiye göre Alanya-1 kuyusundaki sondaj çalışmaları 140 gün olarak planlandı. Alanya-1 sahasında deniz derinliği yaklaşık 2541 metre. Kuyudaki sondaj çalışmalarında 5500 metre derinliğe inilmesi planlanıyor.

Fatih Sondaj Gemisi, 229 metre uzunluğa, 36 metre genişliğe ve 64 metre kule yüksekliğine sahip.

Dünyada ilk 5 arasında

Milli sondaj gemisi Fatih'in Akdeniz'de ilk sondaja çıkışı için düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları söyledi;

"Türkiye’nin enerji tarihinde bugün bir ilke hep birlikte tanık olmanın mutluluğuyla her zamankinden daha fazla gururluyuz.

Yaklaşık 50 yıllık deniz sondajcılığımızda, uzun zamandır emek harcadığımız enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak ilk defa kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz.

Barbaros Hayreddin Paşa gemimizle yapmış olduğumuz sismik araştırmaların konunun uzmanları tarafından analiz edilerek karar verilmiş olan Alanya-1 kuyusu ile vira bismillah diyoruz.

Enerji arz güvenliğimiz açısından “oyunu” değiştirecek bu hamlemizin hayırlı olmasını diliyorum.

Gemimiz, hepinizin de gördüğü gibi oldukça heybetli bir yapıya sahip. Fatih, 6. nesil dediğimiz üst düzey teknolojiye sahip bir gemi.

12.200 metre derinlikte yani çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip, çift kuleli tasarımıyla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyon olanağı sunuyor. Her iki kule de sondaj ekipmanlarıyla donatıldı.

Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliğine sahip. Bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.

Gemimizin “upgrade” edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksam yenilendi.

Bu çalışmaların ardından Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girmiştir.

Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız.

İş güvenliği ve çevrenin korunması yüksek ihtimam gösterdiğimiz konuların başında geliyor.

Bu gelişmelerle tüm operasyonlarımızı uzun vadeli, verimli ve sürdürülebilir hale getirmiş olduk.

Dışa bağımlılığımıza büyük ölçüde bitirdik

Milli Enerji ve Maden Politikamızda, ülkemizin hidrokarbon rezervlerinin ekonomimize kazandırılması, enerjide tam bağımsız hale gelmemiz ve her geçen gün artan enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünün kendi kaynaklarımızdan karşılanmasını temel hedef kabul ettik.

Önce Barbaros Hayreddin Paşa, ardından Oruç Reis ve Fatih ile arama ve sondaj çalışmalarındaki dışa bağımlılığımıza büyük ölçüde son verdik.

Sonrasında, yerli ve yabancı mühendislerimizin ortak çalışmasıyla, gemilerimizi teknolojinin en gelişmiş cihazları ile donatarak tüm bu hazırlık sürecini tamamladık.

Maden ve hidrokarbon aramacılığıyla ilgili her zaman söylediğimiz bir şey var: “Varsa bulacağız.”

Bu amaçla, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis Gemilerimiz sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de de durmaksızın çalışıyor.

Bugün Fatih gemimizin de katılımıyla bu çalışmalar daha da derinleşerek hız kazanacak. Bunlara ek olarak, ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze katıp, denizlerdeki ağırlığımızı daha da artıracağız.

İnşallah yakın zamanda Mersin’de bir sığ deniz sondaj çalışmasına da başlayacağız. 2023 hedeflerimize giden yolda, ayrıntılı olarak belirlediğimiz 2019 yılı stratejimiz de şimdiden hazır. Planlarımızı yaptık ve çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz.

Bilinsin isterim ki Türkiye, enerjide bağımsızlığı kendisine temel hedef olarak koymuştur. Bizi bu hedefimizden hiçbir güç vazgeçiremez.

Çalışmalarımızın çok olumlu neticeleneceğine inanıyoruz.

Bu sabır ve süreklilik gerektiren bir iş. Hemen havlu atacağımız, artık bırakıyorum deme lüksüne sahip olmadığımız bir alan. Bizler bütün çalışmalarımızı bilimsel verilerle ve teknolojinin son imkânlarıyla gerçekleştiriyoruz.

İnanıyorum ki Doğu Akdeniz’de petrol veya doğal gaz keşfedildiğinde, gemimizde çalışan mühendislerimiz Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir işe imza atmanın gururuyla enerji tarihimizde müstesna bir yere sahip olacaklar.

Bu vesileyle gemimizde görev alan tüm mühendislerimiz ve çalışanlarımızı bir kez daha milletimiz adına tebrik ediyorum.

Doğu Akdeniz’de barış ve huzur istiyoruz

Biz ülke olarak hiçbir zaman tek taraflı, merkeze kendisini koyup çevreyi yok sayan ve ne olursa olsun kendi çıkarlarına “aç gözlülükle” ulaşmaya çalışan bir anlayışta olmadık, olmayacağız.

Bu gerçek, enerji alanında yaptığımız tüm çalışmalar için de geçerli. Karşılıklı çıkar, karşılıklı hak ve hukuka saygı ve en önemlisi doğaya ve insana saygı paradigmamızın temelini oluşturuyor.

Bu felsefe doğrultusunda, Doğu Akdeniz’de istikrarı, barışı ve huzuru destekledik, destekliyoruz. Adımlarımızı her zaman hukuk çerçevesinde attık.

Tek taraflı, gayrimeşru ve Türkiye’nin hakkını engellemeye yönelik adım atmaya tevessül edenlere, uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını sonuna kadar her platformda koruyacağımızı bildirmek isterim.

Bizim hiçbir kimsenin kaynağında gözümüz yok. Tek derdimiz kendi hâkimiyet alanımızdaki her bir karışın zenginliğini milletimizin hizmetine sunmak.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza gemimizin alınması ve sonraki süreçlerde verdiği destekten dolayı huzurlarınızda şükranlarımı iletiyorum.

Ayrıca gemimizin envanterimize katılması için harcadığı yoğun çaba ve emeklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a, Türkiye Petrolleri ve TPIC Genel Müdürlerimiz ve tüm çalışanlarına, Antalya Valiliğimize ve gemimize ev sahipliği yapan Antalya halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

Sözlerime son verirken ilk derin deniz sondajımızın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, inşallah buradan en yakın zamanda sizlere güzel haberler vermek ümidiyle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."