GAP'ın enerji hedefinde sona yaklaşıldı

16 Şubat 2018

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kalkınma idarelerinin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) bölgenin bir bütün olarak çehresini değiştiren ve bölgedeki iş, aş üretim ve ihracat imkanlarını artıran bir yapısı olduğunu dile getiren Elvan, projeye ilişkin insanların genellikle enerji ve sulamaya odaklandıklarını ifade etti.

Projenin insan odaklı ve sosyal konuları da içeren kısımları bulunduğuna vurgu yapan Elvan, "Projede enerji konusunda önemli bir noktaya gelindi. Son barajımızın da tamamlanmasıyla enerjide hedefimizin yüzde 90'ına ulaşmış olacağız. Mevcut iki sulama barajımızın tamamlanmasıyla ki yakın zamanda tamamlayacağız. Sulamada yüzde 70 rakamına ulaşacağız." diye konuştu.

Bölgede enerji ve sulama dışında çok ciddi altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini anlatan Elvan, bölünmüş yollar, otoyol, hastane ve okulların anılan yatırımlar arasında yer aldığını kaydetti. Elvan, bölgenin mağduriyet olarak nitelendirilebilecek sorunlarını tamamen ortadan kaldıran çok ciddi altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA