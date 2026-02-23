Goldman Sachs petrol tahminlerini artırdı

Goldman Sachs, OECD stoklarının beklentilerin altında kalmasını gerekçe göstererek Brent ve WTI için 2026 dördüncü çeyrek fiyat tahminlerini 6’şar dolar artırdı.

Revizyona gerekçe olarak OECD petrol stoklarının beklentilerin altında seyretmesini gösteren Goldman Sachs, İran kaynaklı bir arz kesintisi beklemediğini vurguladı. Banka, 2026 yılı için 2,3 milyon varil/günlük küresel arz fazlası tahminini koruduğunu da açıkladı.

Raporda, Asya ekonomilerindeki büyümenin öngörülenden bir miktar daha yavaş seyretmesi nedeniyle arz ve talep tarafında 0,2 milyon varil/günlük aşağı yönlü revizyon yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan Goldman Sachs, İran veya Rusya’ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi halinde küresel stok artışlarının hızlanabileceğine dikkat çekti. Bu senaryoda, Brent petrol için 5 dolar, WTI için ise 8 dolarlık aşağı yönlü risklerin gündeme gelebileceği belirtildi.