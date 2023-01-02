Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 267 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 323 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 671 bin 761 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 692 bin 634 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile linyit santralleri ve yüzde 13,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 964 megavatsaat elektrik ihracatı, 29 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.