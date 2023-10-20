Hidrojen girişimlerine kredi ve hibe desteği

Hidrojenin enerji dönüşümünün merkezine oturduğunu ve bu alandaki girişimlere finansman desteklerinin ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, “Karbon salımını azaltmak için enerji üretim kaynaklarını çeşitlendirme ön koşuldur. Bunda hidrojene de önemli bir rol düşüyor. Hidrojen karbonsuzlaşma ve net sıfır dönüşümünün anahtarlarından biri” dedi.

Teşvik mekanizmaları oluşturuldu

Hidrojenin enerjiyi karbonsuz bir şekilde depolayıp taşıma yöntemlerinden biri olduğunu ifade eden Okutur, “Her ne kadar elektrik depolama amaçlı yeni batarya teknolojileri gelişse de, hidrojen maliyeti düşük ve çevreci bir depolama çözümü olarak öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı. Avrupa Birliği, ABD, Çin ve Japonya’nın hidrojen üretim kapasitelerini geliştirecek planlar hazırladığını kamuya duyurduğunu anlatan Okutur, “Buna uygun teşvik mekanizmaları oluşturuldu.

Bazı ülkeler vergi teşviği sağlarken bazı ülkeler Ar-Ge teşviği sağlıyor. Türkiye de de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ‘Türk Hidrojen Teknolojisi Stratejisi ve Yol Haritası’nı kısa süre önce yayınlandı. Yol Haritası’nda çok önemli vizyonlar ortaya konuldu. 2030'a kadar 2 bin MW’lik elektrolizör kapasitesine ulaşılması hedefi konuldu. 2035 yılında 5 bin MW, 2053’te ise 70 bin MW’lik bir elektrolizör kapasitesine ulaşılması hedefleniyor” bilgisini verdi.