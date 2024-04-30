HT Solar, bu yıl Türkiye’de ilk kez esnek panel seri üretimine başlayacak

Sevilay ÇOBAN

Sekizinci yılında Türkiye'deki toplam güneş enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15’ini tek başına üstlenen HT Solar, bu başarısını, İstanbul’da “2 GW’dan Fazlası” sloganıyla düzenlediği gala gecesi ile iş ortaklarıyla birlikte kutladı. Şirketin gelecek hedeflerine ilişkin önemli mesajların paylaşıldığı gecede, Türkiye’de ilk kez seri üretimi yapılacak esnek panelin de lansmanı gerçekleştirildi.

Bloomberg TIER-1 listesinde yer alan HT-SAAE’nin iştiraki olarak İstanbul Tuzla Serbest Bölgesi’nde 2016 yılında faaliyetlerine başlayan HT Solar’ın Türkiye'de üretmiş olduğu panellerle tamamlanan 2 GW'lık kurulu güç, 600 bin konutun ve yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacına tekabül ediyor. HT Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Robin Xi, Ar-Ge yatırımları ve inovatif ürün geliştirme yaklaşımı ile birçok yeni teknolojiye imza attıklarını belirterek, “Esnek panelin Türkiye’de ilk kez seri üretimini gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atmaya hazırlanıyoruz.

“Türkiye’de yeni yatırımlara devam edeceğiz”

Her geçen gün teknoloji yatırımlarımızı artırıyoruz, bu yatırımlarımızın sonucu olarak, yıllık 2 GW’lık üretim gücümüz ile Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok ülke için güneş paneli üretiyoruz. HT Solar Türkiye’de sağladığı yaklaşık bin kişilik istihdam ve teknolojiye dayalı üretim gücü ile 2018 yılından bu yana ISO 500 listesinde panel üreticileri arasında liderliğini sürdürüyor. 2022 yılında ISO 500 listesinde 200. sırada yer alarak başarımızı kanıtladık. HT Solar olarak bugüne kadar Türkiye’ye güneş enerji sistemleri alanında kazandırdığımız ekonomik ve teknolojik katma değeri artırmaya, yeni yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Hedef 10 GW’a ulaşmak

HT Solar Enerji Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Kulaç ise Türkiye’de 2 GW kurulu güce ulaşmalarında şirketin çalışanlarından üst yönetimine kadar herkesin emeği olduğunu ifade ederek, “Bugün yaklaşık bin kişinin çalıştığı, Türkiye’nin 81 ilinde 2 GW’ın üzerinde referansı olan, ABD’ye yılda 1 GW’ın üzerinde ihracat hacmine ulaşmış bir noktaya geldik. Sekiz yılda gerek iş süreçlerinde gerekse de pandemi ve deprem gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldık. İş ortaklarımız ile karşılıklı anlayış içerisinde bu süreçleri atlattık ve iş birliklerimiz daha da güçlendirdi.

İş ortaklıklarımızdaki bu yaklaşımımızın bundan sonra da güçlenerek daha uzun soluklu olacak şekilde devam edeceğini söylemek istiyorum. Umarım hep birlikte 5 GW’ları 10 GW’ları kutladığımız etkinliklerde yine bir araya geliriz” diye konuştu. Sanatçı Ziynet Sali’nin sahne aldığı gecede ayrıca, HT Solar'ın başarısında önemli rolü bulunan iş ortaklarına ve sektöre sunduğu katkılar ile öne çıkan isimlere plaketler sunuldu.