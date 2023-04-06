Irak'ın kuzeyinden petrol sevkiyatı henüz başlamadı, bazı petrol sahalarında üretim durmaya başladı

Irak'ın açtığı arbitrasyon davasını kazanmasının ardından Türkiye, Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine 25 Mart'ta söz konusu petrol sahalarının da bağlandığı Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Irak, merkezi hükümetin izni olmadan Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol ihracatına izin verdiği ve böylece Türkiye'nin 1973 yılında imzalanan anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle tahkim davası açmıştı.

Irak ile Kürt Bölgesel Yönetimi iki gün önce bölgede üretilen petrolün ihracına tekrar başlanması için geçici nitelikte bir anlaşma sağladı. Bazı Iraklı yetkililer petrol ihracının derhal başlayacağını ifade etmişlerdi.

Ancak bölgeden yapılan petrol ihracatı hakkında bilgi sahibi bir kaynak, akışın tekrar başlatılması gibi bir kararın henüz boru hattı işletmecilerine iletilmediğini ifade etti.