Irak'tan Türkiye'ye petrol akışı yeniden başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.
Tahkim mahkemesinin Bağdat’ın onayı olmadan petrol taşıdığı gerekçesiyle Türkiye’nin Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmesinin ardından Türkiye mart ayı sonunda boru hattından petrol akışını durdurmuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 5,5 milyar dolarlık kayba uğradığını söylemişti.
Türkiye ile Irak, petrol sevkıyatının devamı konusunda görüşmeleri sürdürüyordu.