Motorine üst üste ikinci indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi.

Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim olmuştu.

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha geldi.