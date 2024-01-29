Nahçıvan, Türkiye’ye elektrik ihraç edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü. Görüşmelerde, Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji de dâhil olmak üzere ekonomi alanlarında mevcut ve gelecekteki iş birliği fırsatları ele alındı.

Görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar temaslarında iki ülkenin Avrupa’nın arz güvenliğine birlikte yaptığı katkıları, Nahçıvan’dan Türkiye’ye elektrik ihracatı konusunu ve dördüncüsü bu yıl Türkiye’de yapılacak Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu’na hazırlıkları ele aldıklarını belirtti. Bayraktar, petrol ve doğal gaz alanında Azerbaycan’la yapılan çalışmaları daha da ileri götürmek istediklerini vurguladı.

Yoğun temas ve iş birliği

Bayraktar, Azerbaycan’ın son dönemde elektrik ve yenilenebilir enerji alanında elde ettiği ilerlemelerin takdire şayan olduğunu, iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin daha çok kurumsallaştığını kaydetti.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye elektrik iletimi konusunda çalışma yürütüldüğünü belirten Bayraktar, “Azerbaycan ile Türkiye arasında, bir millet iki devlet anlayışıyla enerji alanında yoğun iş birliği ve temas içerisindeyiz. Bu kapsamda çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Elbette ki Azerbaycan ile ilişkilerimizin temelinde doğal gaz ve petrol alanında yaptığımız çalışmalar var. Bunu geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de daha ileriye götürmek istiyoruz” diye konuştu.

"Arz güvenliğine katkı sağlıyoruz"

Bölgesel anlamda iki ülkenin oynadığı rolü ve Avrupa’nın arz güvenliğine katkılarını el aldıklarını vurgulayan Bayraktar, “Onun dışında daha yeni bir alan, Azerbaycan ile bizi biraz daha birbirimize bağlayacak diğer alan, elektrik alanı.

Burada da özellikle Nahçıvan’dan Türkiye’ye elektrik ihracatı ve burada üretilecek elektriğin Türkiye piyasasına gelmesi konularını teknik düzeyde ele aldık. Bundan sonraki süreçte bunu daha da ileri götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu’nun hazırlıklarını da konuştuklarını ifade eden Bayraktar, “Dördüncüsünü bu yıl gerçekleştireceğiz. Dördüncü toplantı Türkiye’de olacak” dedi.

“Daha da ileriye taşıyacağız”

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı vasıtasıyla Azerbaycan petrolünün uzun yıllardır Ceyhan Limanı’na oradan da dünya piyasalarına aktarıldığını hatırlatan Bayraktar, “Dünya petrol arzı için çok önem arz eden bir operasyonu uzun yıllardır devam ettiriyoruz, bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu çerçevede bu yapıcı ikili iş birliğimizi iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerjide yeni düzenleme teklifi bugün Meclis’e sunulacak

Yenilenebilir enerji sistemleri ile maden arama ve işletme ruhsatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifi, 15 maddeden oluşacak.

Teklife göre güneş ve rüzgâr enerji sistemlerinin içme ve kullanma suyu barajları haricindeki baraj, göl ve göletlerde kurulmasına izin verilecek. Böylece, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu bu yerlerde de yapılabilecek. Ayrıca maden arama ve işletme ruhsatlarıyla ilgili işlem süreleri kısaltılacak. Maden üretiminin teşvik edilmesi sağlanacak. Teklifle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracıyla ilgili de düzenlemeler yapılacak.