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Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma

Çankırı Kurşunlu'da kurulması planlanan enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kurulacak enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV (Çankırı-Kurşunlu) Brş.N.-Korgun OSB enerji iletim hattı projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

 