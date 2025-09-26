Rusya: TürkAkım ve Mavi Akım’da gaz akışı devam ediyor

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’ye doğal gaz taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Türkiye ile iş birliğimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Rusya’dan petrol alımını durduracağına inandığını söylemişti.

Peskov ayrıca, üç yıl önce sabotaj sonucu devre dışı kalan Kuzey Akım boru hatlarının sağlam kalan kısımlarının hızla yeniden hizmete alınabileceğini belirtti. Baltık Denizi altındaki hatlara yönelik saldırılara ilişkin Almanya’nın başını çektiği soruşturmanın tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

TürkAkım’da 5 yılda 104 milyar metreküp gaz taşındı

2020’de açılan TürkAkım, Rusya’nın Anapa kentinden başlayarak Türkiye’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’e ulaşıyor. 930’ar kilometrelik iki deniz hattı ile 142 ve 70 kilometre uzunluğundaki kara hatlarından oluşan proje kapsamında son beş yılda 104,1 milyar metreküp doğal gaz taşındı.