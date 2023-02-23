Spot piyasada 1000 metreküp gazın referans fiyatı belirlendi
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 467 bin 425 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 91 bin 876 lira olarak açıklanmıştı.
Haber Merkezi
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 792 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 692 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 332 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 252 lira 87 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 202 milyon 135 bin 354 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 202 milyon 106 bin 664 metreküp olarak kayıtlara geçti.