Spot piyasada 1000 metreküp gazın referans fiyatı belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 792 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 692 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 332 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 252 lira 87 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 202 milyon 135 bin 354 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 202 milyon 106 bin 664 metreküp olarak kayıtlara geçti.