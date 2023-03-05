Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 69 milyon 388 bin 698 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 71 milyon 656 bin 965 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1.000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 986 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 948 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 486 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 487 lira 48 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 169 milyon 360 bin 434 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 740 bin 287 metreküp olarak kayıtlara geçti.