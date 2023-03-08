Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 467 bin 558 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 834 bin 529 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 981 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 648 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 480 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 482 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 156 milyon 596 bin 645 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 156 milyon 888 bin 244 metreküp olarak kayıtlara geçti.