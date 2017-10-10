Spot piyasada elektrik fiyatları (10.10.2017)

10 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,26 azalarak 54 milyon 807 bin 156 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 204,70 lira, en düşük saat 02.00 ve 04.00'te 120,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 167,48 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 172,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 208,27 lira, en düşük 121,01 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA