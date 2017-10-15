Spot piyasada elektrik fiyatları (15.10.2017)

15 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 21,77 artarak 47 milyon 4 bin 773 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 204,10 lira, en düşük saat 04.00'te 107,10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 148,15 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 153 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 180,10 lira, en düşük 111 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA