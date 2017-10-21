Spot piyasada elektrik fiyatları (21.10.2017)

21 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,8 azalarak 48 milyon 440 bin 170 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 200,45 lira, en düşük saat 07.00'de 102 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 160,38 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 160,94 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 204,87 liradan, en düşük 122,01 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA