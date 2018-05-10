Thomsen: Akaryakıta her an zam olabilir

10 Mayıs 2018

Mehmet KARA

BP Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, akaryakıt fiyatında 20 kuruşluk bir zam olabileceğini ancak bunun zamanlamasına ilişkin tahminde bulunamayacağını söyledi.

BP Türkiye CEO’su Mick Stump ve BP Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, İstanbul’da düzenledikleri basın toplantısında şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundular.

Martin Thomsen, akaryakıt fiyatlarında zam beklenirken 10 kuruşluk indirime gidilmesi hakkındaki sorular üzerine Türkiye’de fiyatların kur hareketleri ve uluslararası akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak ayarlandığını, indirimin de zammın da olabileceğini ifade etti. Tüpraş’tan gelen fiyata göre ana dağıtıcıların da pompa fiyatlarını ayarladığını hatırlatan Thomsen, “İndirim de zam da olabilir. 20 kuruşluk bir artış gelebilir. Her an da olabilir” diye konuştu.

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