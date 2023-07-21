TotalEnergies, Rönesans Enerji'ye ortak oldu
Fransız TotalEnergies, Rönesans Holding çatısı altında yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi alanında faaliyet gösteren Rönesans Enerji'ye ortak oldu.
Haber Merkezi
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Rönesans Enerji ortaklık sözleşmesi imza töreninde konuşan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, şirketin yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermeye devam edeceğini ve bir yol haritası belirlediğini ifade etti.
Ilıcak, TotalEnergies'in şirkete ortaklık oranının %50 olduğunu söyledi.