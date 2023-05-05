TPAO'nun bazı sahalarında petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır ve Mardin'de 61 bin 268 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 18 Nisan 2025'e kadar 2 yıllığına uzatılmasına karar verildi.