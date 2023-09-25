Transatlantic Petroleum, doğalgaz için ruhsat başvurusu yaptı
Transatlantic Petroleum Ham Petrol Doğal Gaz ve Üretim AŞ, Kırklareli ve Tekirdağ'da keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak işletme ruhsatı almak üzere başvuru yaptı.
Haber Merkezi
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Resmi Gazete'nin 23 Eylül tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Transatlantic Petroleum Üretim AŞ'nin söz konusu illerde sahip bulunduğu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak petrol işletme ruhsatı almak için 13 Eylül'de başvuruda bulunduğunu duyurdu.