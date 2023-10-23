Tüp fiyatlarına zam geldi mi? Tüpgaz, Aygaz ve Bizimgaz 2023 güncel tüp fiyatları
Doğalgazın bulunmadığı evlerde sıklıkla kullanılan tüplere ekim ayı başında zam geldi. Bazı markalarda zam oranı yüzde 5'i buldu. İşte Tüpgaz, Aygaz ve Bizimgaz güncel tüp fiyatları...
Artan maliyetler nedeniyle bazı tüp markaları 3 Ekim'de fiyatlarını güncelleydi. Bazı markalarda zam miktarı 30 lirayı buldu.
Tüpgaz, Aygaz ve Bizimgaz'ın 2023 güncel tüp fiyat listesi internet sitelerinden ilan edildi. İşte markaların tüp fiyatları...
Aygaz 2023 güncel tüp fiyatları
Aygaz, tüp fiyatların 3 Ekim'de 30 lira zam yaptı.
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 137,00 TL
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 591,00 TL
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 591,00 TL
Aygaz 2023 güncel tüp fiyatları
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 137,00 TL
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 591,00 TL
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 591,00 TL
Bizimgaz 2023 güncel tüp fiyatları
Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL
Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL
Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL
Bizimgaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL