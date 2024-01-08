TÜREB'e göre 2024 ‘rüzgârın yılı’ olacak

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye, rüzgâr enerjisinde zorlu bir yılı geride bıraktı. 2023 yılında rüzgâr enerjisinde neler nereye gelindiğini raporlayan TÜREB, 2024 yılı öngörülerini de paylaştı.

5 Ocak’ta Küresel Ekonomik ve Jeopolitik Gelişmelerin Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Enerji Politikalarımıza Etkileri’ başlığıyla gerçekleşen toplantıda konuşan TÜREB Başkanı İbrahim Erden, “2023 yılı hem Türkiye hem de dünya için oldukça zorlu geçti. Şebekeye kazandırılan yeni rüzgâr kurulu gücü istenileni veremese de Türkiye rüzgâr enerjisi sektöründe yakın ve orta vadede olumlu gelişmeler yaşanacak.2024 rüzgârda seferberlik yılı olacak. İzinler, finansman ve rüzgâr sanayisinde sürdürülebilir büyüme görülecek” diye konuştu.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı, Rüzgârın Yüz Yılı” mottosuyla çalıştıklarını söyleyen İbrahim Erden, “Ayrıca rüzgârın ‘stratejik sektör’ olarak ilan edilmesi konusunda girişimlerimiz oldu. Kuruluş misyonumuz çerçevesinde ve yatırım ortamı iyileştirme hedefleri doğrultusunda özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile yakından çalıştık. Sektör bilgilendirme ve paydaş toplantılarına ağırlık verdik” ifadelerinde bulundu.

Deniz üstü rüzgârla ilgili çalışmaların arttığının altını çizen Erden, “Bu çerçevede Shura Enerji Dönüşümü Merkezi ile iş birliği yaparak hazırladığımız ‘Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi İhaleleri: Küresel Eğilimler ve Türkiye için Öneriler Raporumuzu’ yayınladık. Rüzgâr enerjisi sektörü için bir hub olmasını ümit ettiğimiz İzmir Çandarlı Limanı ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırdık” diye ekledi.

Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya ve Afrika ülkeleriyle iş birliği

Toplantı kapsamında yapılan “Küresel Ekonomik ve Jeopolitik Gelişmelerin Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Enerji Politikalarımıza Etkileri” başlıklı oturuma video bağlantısı aracılığıyla katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, “Yenilenebilir enerjinin rolü giderek arttı. Rüzgâr enerjisinin Türkiye’nin siyasi ve ekonomik geleceğinde belirleyici unsurlardan biri olacağına yürekten kaniyim.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin enerji düzenlemelerine katkısı bu kadar yüksekken rüzgâr da dahil olmak üzere ortaya çıkacak yeni şebekelerin neler olabileceğini konuşmak istiyoruz. AB’nin buradaki çıkarlarını görüp anlamlı bir diyalog başlatması gerekiyor. Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerle neler yapılabileceğine ve Karadeniz’den offshore rüzgârda nasıl faydalanabileceğimize de bakıyoruz. TÜREB’in bundan sonraki dönemde Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya ve Afrika ülkeleriyle rüzgârda iş birliği sürecine gireceğine de inanıyorum”- dedi.

TÜREB tarafından hazırlanan Temmuz 2023 Türkiye Rüzgâr Enerjisi İstatistik Raporu’na göre 2010 yılından bu yana kurulu güçte büyük bir ivme kaydeden Türkiye, 2020 yılından sonra ise duraklama yaşadı. Türkiye’deki RES’ler için Kümülatif Kurulum verilerine göre 2010’da bin 375 olan kurulu güç, 2021 yılında 11 bin 101 megavata ulaştı. 2022 yılında 11 bin seviyelerinde kalan kurulu güç, 2023 temmuz ayına kadar ise 12 bin 117 olarak kayıtlara geçti.

RES'te en büyük yatırımcı, Polat

TÜREB 2023 raporuna göre işletmedeki RES’lerin yatırımcı dağılımlarında en büyük pay yüzde 5,95 ile 720, 60 kurulu güce sahip Polat Enerji’nin oldu. Polat Enerji’yi yüzde 5,80 ile 702,25’lik kurulu gücü bulunan Güriş takip ederken listenin 3’üncü büyük RES yatırımcısı ise yüzde 5,41 ile 655,35 kurulu güce sahip Borusan EnBW Enerji olarak kayıtlara geçti.

RES inşasında Enerjisa zirvede

Öte yandan inşa halindeki RES yatırımcıları analizlerine göre ise Enerjisa Üretim 779, 60 kurulu güç ile zirvede yer aldı. Onu takip edenler ise sırasıyla 268,80 kurulu güç ile Kalyon Enerji, 158,52 kurulu güç inşası ile Yıldızlar Grup, 154 kurulu güç inşası ile Eksim Enerji ve 114 kurulu güç inşası ile Aydem Enerji oldu.

Hedef 2035’te 29 bin 600 megavat

2023 yılı ocak ayında açıklanan Ulusal Enerji Planı ve Hidrojen Yol Haritası’nın rüzgâr da dahil olmak üzere Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki hedeflerini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen TÜREB Başkanı İbrahim Erden, plana göre Türkiye rüzgâr kurulu gücünün 2035 yılında 29 bin 600 MW’a çıkarılmasının hedeflendiğini ve deniz üstü rüzgâr enerjisi alanında da Türkiye’nin ilk resmi hedeflerine bu planda yer verildiğini hatırlattı.