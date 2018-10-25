Türk Akımı'nda ikinci hat inşası 2019’da başlayacak
Gazprom, Türk Akımı’nın karadan geçen kısmının Türkiye'deki ikinci kolunun inşasına 2019’da başlayacak.
Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin karadan geçen kısmının Türkiye'deki ikinci kolunun inşasına gelecek yıl başlanacağını söyledi.
Medvedev, Gazprom dergisine verdiği röportajda şimdilerde Türk Akımı’nın denizdeki ikinci kolunun inşasının tüm hızıyla devam ettiğini ve deniz dibindeki çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını söyledi.
Medvedev "Gelecek yıl Türkiye toprakları üzerindeki, karada bulunan transit kolunun inşasına geçmeyi planlıyoruz. Türk şirketi Botaş’la gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. aralık 2019’da Türk Akımı’nın hizmete geçirilmesi planlanıyor" dedi.
Medvedev, Gazprom’un Türk Akımı’nın ikinci kolunun Bulgaristan, Sıbristan, Macaristan ve İtalya gibi AB ülkelerine uzatılması konusu üzerinde de çalıştığını ekledi.
Kaynak: Sputnik