YEO ve Kaltun Makedonya’nın rüzgarından enerji üretecek

YEO ile Kaltun Enerji arasında Kuzey Makedonya’da kurulacak 44MW Rüzgar Enerji Santrali’nin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı anlaşması imzalandı.

Yapılan anlaşmayla birlikte YEO Teknoloji, santralin elektrifikasyon ve otomasyon yani dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma çalışmalarını üstlenecek. Yaklaşık 130 milyon TL’lik (6,45 Milyon Euro) bedelle gerçekleşecek proje ile YEO Teknoloji, uluslararası projelerine bir yenisini daha ekleyecek.

18 yıl önce kurulan YEO, 3 kıtada 30’un üzerinde ülkede 225’ten fazla projeyle Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’da enerji ve endüstriyel çözümler üretiyor