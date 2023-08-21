Enfa Gıda, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinden Bal Toplama Faaliyetlerine Başladı

Enfa Gıda'nın Genel Müdürü Mustafa Ençetin, bal toplama süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ağustos ayında başlayan bal toplama sürecini Ekim ayında tamamlayacağız. 3-4 aylık bir zaman diliminde arı üreticilerinden yüksek oranda bal toplamayı hedefliyoruz. Bal hasadı zamanı coğrafi bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Kimi bölgelerde ağustos ayının ortalarından sonlarına doğru, kimi bölgelerde mayıs-haziran aylarında, kimi bölgelerde ise Eylül-Ekim aylarında bal toplama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hasat zamanında arı üreticilerimizi yerinde ziyaret ederek süreci titizlikle takip ediyoruz. Günlük 200 ton bal üreterek, hem iç piyasada hem de başta ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsrail olmak üzere 35 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin doğal ve sağlıklı bal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, sofralarınıza en kaliteli ürünleri sunmaktan gurur duyuyoruz."

Balların test ve analiz süreci ile ilgili de bilgi veren Ençetin, “Toplanan her bal tenekesinden numuneler alarak özel analizlere tabi tutuyoruz. Bu aşamada, Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluk kontrolü yapılıyor ve ham maddelerin kalitesi titizlikle denetleniyor. Antibiyotik, pestisit, kimyasal analizler, ağır metal ve boyar madde analizleri yanı sıra renk, koku ve tat konularında uzman ekiplerimizce de değerlendirmeler yapılıyor ”dedi.

Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle sektörde öne çıkan markaların ana tedarikçisi konumunda olan Enfa Gıda, Altın Bal, Kafkas, ENC Marmaris Balı, Apa Bal, ENC Bal Kaşığı, ENC Bal Petek, Enc birtat ve Ankara Bal Evi gibi markalarla çam balı ve süzme çiçek balı dolumu gerçekleştiriyor.