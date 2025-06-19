Eraslan: Yaptığımız etkinliklerle tekstile 3 kat değer katıyoruz
Adriana Lima’dan Kendall Jenner’a, Izabel Goulart’dan Isabeli Fontana’ya, Paris Hilton’dan Kızıl Ajan lakaplı Anna Chapman’a kadar dünyanın önde gelen yıldızlarını Türkiye’ye getirerek podyumda yürüten Dosso Dossi Fashion Show, Antalya’da gerçekleşti.
Türk tekstilini dünyaya taşıyan organizasyonlardan biri olan ve 150 markanın ürünlerini sergilediği Dosso Dossi Fashion'da 40’tan fazla ülkeden gelen alıcılar Türk moda endüstrisinin gücünü bir kez daha yerinde deneyimledi.
Yaklaşık 6 bin profesyonel alıcıyı Antalya’da ağırlayan organizasyon, sadece ticarete değil, aynı zamanda Türkiye’nin turizm ve tanıtım potansiyeline de büyük katkı sundu. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, son yıllarda Adriana Lima, Kendall Jenner ve Irina Shayk gibi dünya yıldızlarını ağırladıkları Dosso Dossi Fashion Show’un, Türkiye’nin global tanıtımında etkili bir rol üstlendiğini belirtti.
Etkinlik kapsamında 200 şehirden gelen konuklar, Antalya’daki 7 farklı otelde konaklayarak Türk turizmine doğrudan katkı sağladı. Hem marka hem ülke algısını güçlendiren iş modeliyle Dosso Dossi, Türk tekstilinin küresel vitrindeki en güçlü temsilcilerinden biri olmayı sürdürdü.
16. sıraya yükseldi
Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Türk tekstil sektörünün üretim gücüyle ayakta kaldığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Katma değerli üretimle, dirençli ve sürdürülebilir bir tekstil geleceği mümkün.
Tekstil, Türkiye’nin dış ticaretinde stratejik bir lokomotif olabilir” dedi. Dosso Dossi’nin, Türkiye tekstil sektörel ihracat sıralamasında 16. sırada yer aldığını belirten Hikmet Eraslan, “Türkiye’nin kilogram başı tekstil ihracat ortalaması 27.5 dolar seviyelerindeyken Dosso Dossi üzerinden gerçekleşen ihracatta bu rakamın ortalama 75 dolar. Bu önemli bir başarı. Yaptığımız etkinliklerle tekstile 3 kat değer katıyoruz” dedi.