Eraslan: Yaptığımız etkinliklerle tekstile 3 kat değer katıyoruz

Türk tekstilini dün­yaya taşıyan organizasyonlar­dan biri olan ve 150 markanın ürünlerini sergilediği Dosso Dossi Fashion'da 40’tan faz­la ülkeden gelen alıcılar Türk moda endüstrisinin gücünü bir kez daha yerinde deneyim­ledi.

Yaklaşık 6 bin profesyo­nel alıcıyı Antalya’da ağırla­yan organizasyon, sadece ti­carete değil, aynı zamanda Türkiye’nin turizm ve tanıtım potansiyeline de büyük katkı sundu. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hik­met Eraslan, son yıllarda Ad­riana Lima, Kendall Jenner ve Irina Shayk gibi dünya yıl­dızlarını ağırladıkları Dosso Dossi Fashion Show’un, Tür­kiye’nin global tanıtımında etkili bir rol üstlendiğini be­lirtti.

Etkinlik kapsamında 200 şehirden gelen konuk­lar, Antalya’daki 7 farklı otel­de konaklayarak Türk turiz­mine doğrudan katkı sağladı. Hem marka hem ülke algısını güçlendiren iş modeliyle Dos­so Dossi, Türk tekstilinin kü­resel vitrindeki en güçlü tem­silcilerinden biri olmayı sür­dürdü.

16. sıraya yükseldi

Küresel ekonomik dalga­lanmalara rağmen Türk teks­til sektörünün üretim gücüy­le ayakta kaldığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eras­lan, “Katma değerli üretim­le, dirençli ve sürdürülebilir bir tekstil geleceği mümkün.

Tekstil, Türkiye’nin dış tica­retinde stratejik bir lokomo­tif olabilir” dedi. Dosso Dos­si’nin, Türkiye tekstil sektö­rel ihracat sıralamasında 16. sırada yer aldığını belirten Hikmet Eraslan, “Türkiye’nin kilogram başı tekstil ihracat ortalaması 27.5 dolar seviye­lerindeyken Dosso Dossi üze­rinden gerçekleşen ihracatta bu rakamın ortalama 75 dolar. Bu önemli bir başarı. Yaptığı­mız etkinliklerle tekstile 3 kat değer katıyoruz” dedi.