Erdemir Cumhuriyetin 100’üncü yılında ‘Zübeyde’yi devreye aldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl coşkusuna yeni yatırımıyla ortak olan OYAK’(ın maden metalürji şirketlerinden Erdemir’in yeniden inşa ettiği 2’nci Yüksek Fırını ‘Zübeyde’de ilk üretim törenle gerçekleştirildi.

Erdemir’in Türk mühendislerin emeğiyle eski fırının yerine inşa ettiği çevreci ve teknolojik yeni yüksek fırın, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 29 Ekim’de devreye alındı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ülkenin en değerli sanayi varlıklarından Erdemir’in 2006 yılında OYAK’ın bünyesine dahil olmasının ardından yakaladığı hızlı ve güçlü büyüme ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Erdem, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2’nci Yüksek Fırınımız ‘Zübeyde’yi Türk sanayisine armağan ediyoruz. İşletmeye alındığı ilk günden bu yana ülkemiz sanayisinin gelişiminde rol oynayan, daima katma değerli üretime odaklanan Erdemir’in yeni yatırımı, ülke sanayisi için kritik önemdeki demir-çelik sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefine katkı sağlayacak” dedi.

Kapasite 1 milyon 775 bin tona çıktı

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar da “Ülkemizin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olan Erdemir, gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, modern teknolojisi, insan kaynağı ve birikimiyle her zaman Türk çelik sektörü için öncü oldu. Çelik üretiminde olduğu gibi tesis yatırımlarında da engin bir mühendislik birikimine sahibiz” diye konuştu. Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ise yeni fırının özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

Peker şunları söyledi: “Ham madde besleme ve şarj sistemi tasarımı başta olmak üzere Türk mühendislerinin önemli görevler üstlendiği yeni yüksek fırın projesi, Erdemir’in gücüne güç katacak. 2’nci Yüksek Fırın’ın kapasitesi 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıkarken, kullanılan yeni teknoloji ürünü kontrol sistemleri sayesinde Erdemir’in önceliklerinden olan İSG ve çevre performansı da artmaya devam ediyor.”

Hem çevreci hem teknolojik

45 yıllık çalışma süresi boyunca 60 milyon ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren bir önceki fırının yerine inşa edilen yeni yüksek fırının 50 yıl ve üzeri hizmet vermesi bekleniyor. Bir önceki fırından farklı olarak cüruf granüle sistemi (susuzlaştırılmış) kurulan yeni yüksek fırın, nakliyat sırasındaki döküntüleri ve sistemin su sarfiyatını düşürecek. Siklon tipi toz tutucu ve toz boşaltma sistemine sahip olan ‘Zübeyde’, fırın içindeki ince tozların basınçsız bir ortama alınmasına imkân vererek tozlaşmayı büyük oranda önleyecek.

Soğutma sisteminin ‘kapalı zevrim’ olarak tasarlandığı yeni yüksek fırın, korozyon etkisini azaltarak fırındaki yapısal aşınmayı önleyecek, ayrıca çevre performansına olumlu katkılar sağlayacak. Verimliliği artırarak yakıt tasarrufu sağlayacak olan yeni fırın, yurt dışından temin edilen ve üretim sırasında kullanılan koklaşabilir kömür kullanımını da azaltacak.