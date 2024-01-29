Eskişehir’de 28 bin işsiz var çalıştıracak işçi bulamıyoruz

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce son açıklanan verilere göre Eskişehir’de 28 bin 860 işsiz bulunuyor. Her yıl sanayi tesislerindeyse 2 binden fazla işçiye ihtiyaç varken fabrikalarda çalışacak işçi bulunamıyor.

Eskişehir’de işsizliğin yanında işçisizliğin de bulunduğuna işaret eden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, “28 bini aşkın insanımız işsizken fabrikaların hala çalıştıracak eleman bulamaması büyük bir tezatlık oluşturuyor. Sanayi kuruluşları, eleman yetersizliği nedeniyle eksik üretim kapasitesiyle çalışmak zorunda kalıyor. Biz işsizlik değil işçisizlik ortamında üretim yapmaya çalışıyoruz. Bu göz ardı edilemeyecek çok büyük bir sorun haline geldi” dedi.

“Her yıl 2 bini aşkın yeni işçiye ihtiyacımız var”

Personel bulma sıkıntısının sanayicilerin ve ihracatçıların en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Nadir Küpeli, “Eskişehir OSB’de halen 905 sanayi tesisi bulunuyor.

Bunlardan 648 tanesi fiilen üretimde, 208 tanesi inşaat halinde, 49 tanesi ise proje aşamasında. 2000 yılında OSB’deki fabrikalarda çalışan sayısı 14 bin kişiyken, şimdi 49 bin kişiye ulaştı. Bizim dönemimizde kurulmaya başlayan 250’yi aşkın sanayi tesisinin devreye girmesiyle birlikte çalışan sayımız 2025 yılı sonunda 55 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşmış olacak. Bunların arasında ihracat yapan firma sayımız 450’ye ulaştı” bilgisini paylaştı.

Şu anda Eskişehir OSB’deki sanayi kuruluşlarının her yıl 2 bini aşkın yeni işçiye ihtiyacı olduğunu açıklayan Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sayı birkaç yıl içinde yıllık 3 bin rakamına ulaşacak. İşçi yetişmediği için sanayi kuruluşlarımız kapasite artışına ve vardiya artışına gidemez duruma geldiler. Daha fazla üretelim daha fazla ihracat yapalım diyoruz ama ortada çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bu durum maaşın çok ötesine geçmiş durumda. Kalifiye işçiler zaten çok yüksek ücretler alıyorlar. Sanayiciler değerli personelleri kaybetmemek için gerekli tüm fedakârlığı zaten yapıyorlar.

Ama bu kadar işsizlik rakamının açıklandığı bir ortamda bizler sanayi tesislerimize yeni eleman bulmakta çok büyük sıkıntı çekiyoruz. İşçi bulamıyoruz. İşçisizlik sorunu içindeyiz. Ekonomik sistemimiz yeterince nitelikli iş gücü üretemiyor. Acil tedbirler alınmalı. Yoksa çok geç kalacağız.”

“Sadece bizim değil, Türkiye’nin sorunu”

“Türkiye’de işsizlik değil, işçisizlik sorunu var” diyen Nadir Küpeli, “İstihdamın düşük, işsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde hemen hemen tüm fabrikalarda eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Firmalarımıza “sorununuz nedir?” diye sorduğumuzda ilk söyledikleri “çalıştıracak personel bulamıyoruz” oluyor. Firmalar, eleman yetersizliği nedeniyle eksik üretim kapasitesiyle çalışmak zorunda kalıyor. Yeni vardiyalar koyamıyorlar. Açıklanan işsizlik rakamlarına baktığımız da ise sadece ilimizde 28 bin 860 kişinin iş aradığı görülüyor.

Bu aslında Türkiye’nin tezatı gibi duruyor. Bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi iş beğenmeme. İnsanlarımız daha kolay, yorulmadan bir işte çalışmak istiyorlar” dedi. Ekonomik sorunları aşmak için ülkede yaşayan herkesin üretime katılması gerektiğine işaret eden Küpeli, “Çalışmadan, üretmeden zenginlik olmaz, kişi başına düşen milli gelir artmaz. İşsizlik maaşıyla, yardımlarla yaşam sürdürülemez. Toplumun bir silkelenip kendine gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Ülkemizin geleceği mesleki eğitimde”

Eskişehir OSB olarak insana yatırım yaptıklarını, geleceğin mesleki eğitim ve sanayide olduğunu söyleyen Nadir Küpeli; “Sahip olduğu sanayileşme yoğunluğu ve üretim kapasitesi ile Eskişehirimiz için mesleki ve teknik eğitim konusu özel bir önem arz etmektedir. Endüstrinin tüm alanlarında hızlı bir değişim süreci yaşanırken, şehrimizde mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı da giderek artmaktadır.

Eskişehir OSB’nin önemli değerlerinden biri de insanımıza yatırımdır” dedi. Bu düşünce doğrultusunda bölgedeki nitelikli personel ihtiyacını Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEGEM ve ESBEM şirketleri ile kapatmaya çalıştıklarını açıklayan Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kapsamda Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, MEGEM ve ESBEM ile yılda 900’e yakın çalışanın Eskişehir sanayisine kazandırmaya başladık.

Ancak bu yeterli olmuyor. Lise ve dengi okul mezunlarının iş bulamadığı şehrimizde diyoruz ki gelsinler, MEGEM’de bu insanları eğitelim, nitelik ve meslek kazandıralım, iş öğretelim, sonrasında da istihdam edelim. Çünkü acil olarak sanayide iyi kaynakçıya, boyacıya, CNC operatörüne, makine bakımcıya, montaj elemanına ihtiyacımız var.