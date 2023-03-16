Eşyaların doğru montajı depremden zarar görmenin önüne geçebilir

Deprem nedeniyle meydana gelen can kayıplarının önüne geçmede binanın dayanıklılığının yanı sıra; antre, oturma odası, salon, yatak odası, mutfak ve çocuk odalarında yer alan mobilyaların doğru montaj desteğiyle sabitlenmesi de hayati önem taşıyor. Tüketicilerin ihtiyaç duydukları, ustalık gerektiren ve güvenilir hizmetlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren teknoloji şirketi Mr Usta, iç mekanda deprem öncesi alınabilecek önlemleri paylaşıyor.

“Devrilebilecek eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmeli”

Depreme uygun montaj önerilerini paylaşan Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, “Yaşanabilecek herhangi bir deprem durumuna karşın yaşam alanlarımızda bulunan eşyaların doğru bir şekilde konumlandırılması ve montajı hayati öneme sahip. Örneğin, herhangi bir yangına sebebiyet vermemesi adına soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmeli.

Diğer yandan dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaların birbirine ve duvara sabitlenmesi de oldukça önemli. Şayet sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalı. Ayrıca tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde sabitlenmeli, duvar ve pencerelerden yeterince uzağa konumlandırılmalıdır” diye konuştu.

“Dolap kapakları mekanik kilitlerle kapatılmalı”

İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapaklarının mekanik kilitlerle kapatılması gerektiğini söyleyen Emre Kalkan konuşmasına şöyle devam etti: “Tezgah üzerindeki kayabilecek beyaz eşyaların altına metal profil koyarak kaymaları önleyebiliriz. Yine çok önem arz eden zehirli, patlayıcı, yanıcı maddelerin düşmeyecek bir konumda sabitlenmesi ve kırılmayacak bir şekilde depolanması deprem sırasında oluşabilecek riski azaltabilir.

Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketlerin konulmasına da dikkat edilmeli. Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına konulmamalı, karyolanın üzerinde ağır eşya olan raf bulundurulmamalı. Olası sarsıntılardan minimum zararla kurtulmak için kişisel önlemlerimizi almamız gerekiyor.”