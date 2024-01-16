"Ev almayı destekleyici teşvikler verilmeli"

Müjde DEMİR

Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, son yıllarda ortaya çıkan konuta erişim zorluklarının, özellikle ilk evini alacaklara uygun kredi fırsatlarının sağlanması ve genel olarak ev alımlarına kapsamlı teşviklerin gelmesi gerektiğini belirterek, “Sektörümüzün yeniden ivme kazanması ve bu krizlerle mücadele edebilmesi için özellikle konuta erişimin arttırılmasına yönelik çözümlere ihtiyaç duymaktayız” dedi.

Son büyümesini 2017 yılında gerçekleştiren inşaat sektörünün, uzun zamandır kriz ile mücadele verdiğini, 2024 yılına da sıkıntılar ile girdiğine dikkat çeken MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, “İstihdama büyük katkı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörümüzdeki daralma son 6 yıldır artarak maalesef devam etmektedir” diye konuştu.

MERYAP Başkanı Ekinci, bu kadar krizle mücadele ederken bile yatırımların hiçbir zaman durmadığını, Mersin genelinde de sektörün ekonomiye güç vermeye devam ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Malzeme fiyat artışlarından ve konut satışlarının düşmesi nedeniyle sermayesi düşen inşaat şirketlerimiz durmadı ve bu topraktan kazandığını tekrar yatırıma çevirmeye devam etti.

Bu kriz döneminde özellikle Yenişehir Bölgemizde markalı kurumsal projelerimiz dahi sürdürüldü. Aslında mevcut sıkıntılara rağmen talepleri karşılamaya istekli ve hazır olduğunu da sektörümüz bu özverisi ile de gösterdi.

Bu nedenle kesinlikle verilecek teşvikler ile sektör tekrar canlanır ve ekonominin lokomotifi olmaya devam eder. Bu nedenle, öncelikle uygun oranda, ödenebilir sürede ve yeteri miktarda konut kredisi sağlanmalı. Konut alıcısının uygun faiz oranlarıyla konut kredisine ve dolayısıyla konuta erişiminin sağlanması şart. Burada hem konut alamayan vatandaşa hem de sektörümüze destek olunacaktır.”

İnşaat sektöründe yaşanan mevcut zorluklara bir de ara eleman sorununun eklendiğine de değinen Ekinci, “Sıvacıdan, demirciye, kalıpçıdan, boyacıya kadar yetişmiş elemanımız artık sektörümüzde yok. İvedilikle, bu konunun hükümetimiz nezdin de gündeme alınmasını istiyoruz. Yoksa tüm krizleri geride bıraksak bile bu kez eleman sorunundan dolayı şantiyelerimizde işler duracaktır” dedi.