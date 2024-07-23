Eyyüpkoca: Hedefimiz, Laleli'yi 'modayla anılan bir marka' haline getirmek

'Laleli Modadır' sloganıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan etkinlikle ilgili toplantıda söz alan LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, "Ticaret hacmimizi yükseltmek, 'modayla anılan marka bir Laleli' oluşturabilmek, pazar ve müşteri yelpazemizi genişletebilmek, ürün ve hizmet bazında yenilikçiliğimizi gösterebilmek, iç ve dış pazardaki potansiyelimizi yükseltebilmek, dönemsel riske karşı kendimizi koruyabilmek amacımız" dedi.

Tekstil ve turizm sektörüne aynı anda katkı

Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler, defile ve animasyon gösterileri sayesinde Tarihi Yarımada karnaval havasına bürünecek. Organizayon, etkinliğe katılan geniş kitleyi sadece tekstil sektörü ile değil Türkiye'nin tarihi zenginlikleri, turistik mekanları, otelleri ve restoranları ile buluşturacak, turizm sektörüne de katkı sağlayacak.

50'den fazla firma, 250'den fazla yabancı alım heyeti

Eyyüpkoca, festivale 50 firmanın katılacağını ve etkinlikte B2B faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini de söyledi. Doğu Bloku ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Avrupa'dan 250'nin üzerinde alım heyetinin fuara geleceğini dile getiren Eyyüpkoca, festivalde iki ayrı etkinlik yapacaklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"İlk olarak gündüz ticari stantların ziyaretleri gerçekleştirilecek ve ikinci olarak akşam görsel şovlarla defile açılışımız olacak. Misafirlerimizi oldukça renkli bir festival bekliyor. Pek çok alanda ülkemize hareket katacak bu organizasyonun parçası olduğumuz için mutluyuz. Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntıları bu festivalle azaltıp herkese moral anlamında katkı sağlaması çok önemli. Defilemize Türkiye'nin ünlü modelleri Demet Şener, Wilma Elles, Sezgi Sena Akay'ın yanı sıra 50 civarında yerli ve yabancı model katılacak. Muhteşem bir moda resitali gerçekleşecek."