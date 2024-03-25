“Faktoringle ilk kez tanışan firmaların yüzde 65’i Tam Finans müşterisi”

Ülke olarak zorlu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, “Çağın afeti olan depremi birbirimize kenetlenerek ve işimize daha fazla sarılarak aştık. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kesintisiz yanında olduk. Tüm zorluklara rağmen 2023 yılı hedeflerimizin tamamını gerçekleştirdik. Ayrıca; Tam Finans olarak gelişim fırsatları gördük ve bu dönemde teknolojik altyapımızı güçlendirmeye odaklandık.

Aynı dönemde Genel Müdürlük binamızı da taşıyarak şirketimizin geleceğine büyük bir yatırım yaptık” diye konuştu. 2023 yılında saha ekiplerini büyüterek 116 kişiye yeni istihdam sağladıklarını vurgulayan Çelikcan, “Mobil ekip projemizle yeni ekipler kurduk. 39 şubemize ek olarak 19 mobil ekip ile sahadayız. Mobil ekiplerimizde, yeni mezun olmuş 60 gencimize istihdam yarattık. 2024 yılında da bu konseptle büyümeye devam edeceğiz.

2023 yılında, yarısı banka kredi riski taşımayan 42 bin mikro KOBİ'ye finansman sağladık. Bu alanda aktif müşteri sayısı ile sektörde açık ara lideriz. Türkiye’de yeni kurulan 14 bin şirkete finansman sağladık. Böylece 1 yaşından küçük her 10 şirketten 1'inin nakit akışı sorununu çözdük. Bu ülke ekonomisinin bel kemiği olan mikro işletmeler ve KOBİ’lerimiz için çok kıymetli.

Tarım finansmanı alanındaki çalışmalarımızla 3 bin 247 çiftçimize cansuyu olduk. 2024 yılında Tarım saha ekibimizi büyüterek tarıma ve çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Müşteri deneyimini artırmak, tüm süreci A’dan Z’ye dijitale taşımak için yeni bir mobil uygulama üzerinde çalışıyoruz. 2024 yılının ilk yarısında hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Faktöring sektörünün işlem hacmi %103 arttı: Türkiye faktoring sektörü dünya genelinde oldukça önemli bir yere sahip. Sektör 2023 yılında ticari işletmelerimize ciddi destek sağladı. Sektörün işlem hacmi bir önceki yıla oranla %103 artış gösterdi. Biz Tam Finans olarak sektördeki dalgalanmalara karşı güçlü bir konumda bulunduk ve müşterilerimizin yanında olarak ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde cevap verdik. İşlem hacmimiz de bir önceki yıla göre sektörle paralel büyüdü.

Yaygın saha satış ekibimiz ve dijital altyapımız sayesinde bunu yapmak mümkün oldu. Tam Finans, 26 farklı şehirde 39 şubesi, 19 mobil ekibi ve toplam 450 kişilik satış kadrosuyla müşterilerimize ulaşıyor. Hızlı ve güvenilir olmamız ve çok kanallı satış ağımız nedeniyle KOBİ'ler nezdinde güçlü bir itibara sahibiz. Faktoring ile ilk kez tanışan müşterilerin %65’i Tam Finans müşterisi. Faktoringin bilinmesine ve sektörün büyümesinde ciddi bir rolümüz var. Bu sayede riski tabana yayarak finansal kapsayılıcığın en önemli finans kuruluşlarından biri konumunda yer alıyoruz.

Hedef kitlemiz sayısı 3 milyonu bulan KOBİ'ler: Biz, ticareti finanse ediyoruz. Finansal kaynaklara ulaşmakta zorluk çeken yeni kurulmuş veya nakit akışını yönetme noktasında fonlamaya ihtiyaç duyan işletmelerin ticaretine destek oluyoruz. Müşterilerimizin faturalı alacaklarını ve çeklerini nakde çevirerek bankacılık dışı alternatif finansal çözümler sunuyoruz.

Hedef kitlemiz Türkiye’de yaklaşık 3 milyon adet olan KOBİ’ler, işletmeler ve esnaf. ‘Mikro KOBİ’ diye nitelendirdiğimiz bu şirketler, sayıca çok olmalarına rağmen banka kredi hacmi içerisinde sadece yaklaşık yüzde 0,6’lık bir pay alabiliyorlar. Oysa bu işletmelerin neredeyse tamamının ticari alacağı olduğunu da biliyoruz. İşte bu noktada faktoring ürünü bu alacağı nakde çevirerek işletmenin acil ve kısa vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.

Yapay zekâya dayalı risk skorlama altyapısını kullanıyoruz: Türkiye’de dijital şirket olmayı başaran bir şirketiz. Farkımız sahayı çok etkin kullanırken, aynı zamanda dijitale yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin ve çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek. Şubelerimiz çok modern, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın konforu göz önüne alınarak dizayn edilmiş durumda.

Tam Finans 12 yıllık genç bir şirket olmasına rağmen, banka dışı finans kuruluşları arasında AR-GE merkezine sahip ilk kuruluş. Dijital altyapımız sayesinde yaptığımız yatırımlarla diğer faktoring şirketlerinden ayrıştık. TÜBİTAK tarafından sertifika alan AR-GE merkezimizle 9 yıldır kendi geliştirdiğimiz yapay zekaya dayalı risk skorlama altyapısını kullanıyoruz. Risk skorlama altyapımız ile 3 dakikada müşterilerimizin taleplerine yanıt verebiliyor, 30 dakika içinde de ödemeyi gerçekleştiriyoruz.

Satış yöneticilerimizin yüzde 68'i kendi içimizden çıkıyor: Tam Finans’ı nefes alan bir organizmaya benzetirsek; saha ekiplerimizin bunun en önemli parçası olduğunu düşünüyorum. Buna, sistemleri kurulmuş bir satış makinesi de diyebiliriz. Makine dediğime bakmayın, ruhu olan ve odağına insanı koymuş bir sisteme sahibiz. Örneğin hiçbir terfi geleneksel olan takvim yılı beklemeyi şart koşmaz. Saha’daki rekabeti çalışma arkadaşlarımızın birbirleri arasında olacak şekilde değil, her bir arkadaşımızın kendi en iyi versiyonunu bulması üzerine tasarladık.

Satış Yöneticilerimizin %68 ini bu sistemle kendi içimizden yetiştiriyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Eğitimi ve sürekli gelişmeyi ciddiye alıyoruz. Eğitim departmanımız, Türkiye’nin alanında en iyi olan eğitimcileri ile çalışıyor. Sektörün en çok istihdam sağlayan şirketiyiz. Bunun tabii ki zorlukları var. Ancak Şirketin sahibi gibi düşünen ve hareket eden bir ekip kurup onlarla büyüyorsanız fark yaratmanız mümkün oluyor.

Firmaların sürdürülebilirlik çalışmalarına destek oluyoruz: 2022 yılından itibaren sürdürülebilirlik misyonumuzla, tüm saha ekiplerimizin kartvizitlerini dijital kartvizitlere dönüştürdük. Bu sayede binlerce ağacın kesilmesini engellemiş oluyoruz. Karbon ayak izini azaltmaya katkıda bulunmak için müşteri ziyaretlerimizi uzaktan görüntülü aramayla yapmaya başladık.

Son olarak yeni genel müdürlük binamızı çevreye duyarlı enerji tüketimi yapan özelliklere sahip bir akıllı binaya taşıdık. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemekte ve çiftçilerimizin tarım faaliyetlerini güvenle sürdürmelerine katkı sağlamaktayız. Tam Finans Tarım olarak, çiftçilerimizin ve tarım firmalarının işlerini büyütmelerine ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmalarına destek olmaya devam edeceğiz.

Çalışan memnuniyet oranımız yüzde 90'ın üzerinde: 450 kişilik bir saha organizasyonumuz var. Bu ekipler; şubeler, mobil ekipler, tarım ekipleri ve tele satış ekiplerinden oluşuyor. Biz sadece satış yapmıyoruz. Bizim satış temsilcilerimiz riski sahada analiz eden iyi bir kredici, iyi bir istihbaratçı ve bunların toplamında iyi bir satışçıdır. Koçluk sistemi ile aramıza katılan yeni arkadaşlarımızın hızlıca kurum kültürüne adapte olmasını sağlayarak ilk 6 aylarında destek oluyoruz. Kararları gelişim komiteleri ile sahayı dinleyerek alıyoruz. Şirketimizde yeni lider olan arkadaşlarıma ilk verdiğim hedef, mutlu bir çalışma ortamı yaratmaları.

“Bilenin bilmeyene borcu vardır” kültürü ile çalışıyoruz. Saha ekiplerimizin motivasyonu bizim için çok önemli. Her 3 ayda bir, işini doğru yapan ve doğru işi yapan, en başarılı arkadaşlarımızdan oluşan 100’ler kulubu adını verdiğimiz kulubumuzle çeşitli şehirlerde etkinliklerde bir araya geliyoruz. Ben de bu ekibin bir üyesiyim ve her organizasyona keyifle katılıyorum. Ayrıca yılda birkaç kez ödülü yurtdışı ve yurt içi seyahatler olan satış kampanyaları düzenliyoruz. Çalışan memnuniyet oranımız %90’ın üzerinde.

Mutlu bir çalışanın müşteri memnuniyetini de beraberinde getireceğine inanıyorum. Her ay düzenli olarak yaptığımız NPS (Müşteri Tavsiye Skoru) araştırmasında görüyoruz ki her 10 müşterimizden 7 tanesi çevresine Tam Finans’ı öneriyor. Sahada yarattığımız değerin karşılığı olarak müşterilerimizin marka elçimiz olmalarıyla gurur duyuyoruz. 2024 yılında da aramıza 200 yeni çalışma arkadaşı katarak Saha ekiplerimizle büyümeye devam edeceğiz.