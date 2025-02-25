“Farklı ihtiyaçlar için uygun çözümlere odaklanıyoruz”

AXA Sigorta, “İnsanlığın ge­lişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak” amacıyla müşterilerinin farklı ih­tiyaçlarına uygun farklı çözüm­ler sunmayı amaçlıyor. Şirket, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) portföyünde yer alan “AXA Sağlığım Tamam” ve “AXA Sağlı­ğım Tamam Tutumlu” ürünleriy­le sağlık hizmetlerine erişimi ko­laylaştırmayı hedefliyor.

AXA Sağlığım Tamam Sigor­tası, SGK’lı olmak dışında her­hangi bir ön koşul gerektirmiyor ve yatarak ile ayakta tedavi temi­natlarıyla öne çıkıyor. Ürün kap­samında özel hastanelerde fark ödemeden yatarak tedavi hizme­ti alınabiliyor. Ayrıca, müşteriler anlaşmalı kurumlarda yılda 10 kez ayakta tedavi hizmeti alma imkânına sahip oluyor.

Daha uygun fiyatlı bir alterna­tif olan AXA Sağlığım Tamam Tu­tumlu Sigortası, müşterilerine sınırsız yatarak tedavi ve yılda 5 kez ayakta tedavi hakkı sunuyor. Bu ürün, AXA Sağlığım Tamam Sigortası ürünündeki gibi özel asistan hizmetleriyle de destek­lenerek check-up, diş bakım pa­keti, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz faydalanma im­kânı sağlıyor.

AXA Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortası alanında Türki­ye’nin ilk akla gelen markası ol­mayı başardığını iddia eden AXA Sigorta Satış, Kurumsal İletişim ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğ­lu, “AXA Sigorta olarak, hızlı pro­vizyon hizmetlerimizle sigorta­lılarımızın hayatını kolaylaştı­rıyor, müşteri geri bildirimlerini dikkatle dinliyoruz. Empati yap­ma konusundaki kararlılığımız­la onların ihtiyaçlarını derin­lemesine analiz ediyor ve etki­li çözümler sunuyoruz” dedi. Bu yaklaşım sayesinde, son bir yılda karşılanan 2,7 milyondan fazla provizyon talebinin yüzde 90’ın­dan fazlasını otomatik olarak onayladıklarını söyleyen Sanem Çıngay Buçukoğlu, süreçleri hız­landırarak sigortalılara zaman kazandırdıklarını vurguladı.

TSS’de değişen ve farklılaşan müşteri taleplerini önemsedik­lerini kaydeden Sanem Çıngay Buçukoğlu, “TSS ürünlerimiz ile müşterilerimizin değişen bek­lentilerini karşılayabilmek, ih­tiyaçlarına cevap verebilmek ve farklı risk faktörleri karşısında olası teminat ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çözümler üreti­yoruz. Sunduğumuz çözümleri çeşitlendiriyor, herkesin kendi olanakları ve beklentileri dahi­linde ürün ve hizmetlere kavuşa­bilmesinden emin olmak için ça­lışıyoruz” dedi.