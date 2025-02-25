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“Farklı ihtiyaçlar için uygun çözümlere odaklanıyoruz”

Empati yapma konusunda AXA Sigorta’nın kararlı yaklaşım gösterdiğini ifade eden Sanem Çıngay Buçukoğlu, TSS için de “Sunduğumuz çözümleri çeşitlendiriyor, herkesin kendi olanakları ve beklentileri dahilinde ürün ve hizmetlere kavuşabilmesinden emin olmak için çalışıyoruz” dedi.

Dünya Gazetesi
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AXA Sigorta, “İnsanlığın ge­lişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak” amacıyla müşterilerinin farklı ih­tiyaçlarına uygun farklı çözüm­ler sunmayı amaçlıyor. Şirket, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) portföyünde yer alan “AXA Sağlığım Tamam” ve “AXA Sağlı­ğım Tamam Tutumlu” ürünleriy­le sağlık hizmetlerine erişimi ko­laylaştırmayı hedefliyor.

AXA Sağlığım Tamam Sigor­tası, SGK’lı olmak dışında her­hangi bir ön koşul gerektirmiyor ve yatarak ile ayakta tedavi temi­natlarıyla öne çıkıyor. Ürün kap­samında özel hastanelerde fark ödemeden yatarak tedavi hizme­ti alınabiliyor. Ayrıca, müşteriler anlaşmalı kurumlarda yılda 10 kez ayakta tedavi hizmeti alma imkânına sahip oluyor.

Daha uygun fiyatlı bir alterna­tif olan AXA Sağlığım Tamam Tu­tumlu Sigortası, müşterilerine sınırsız yatarak tedavi ve yılda 5 kez ayakta tedavi hakkı sunuyor. Bu ürün, AXA Sağlığım Tamam Sigortası ürünündeki gibi özel asistan hizmetleriyle de destek­lenerek check-up, diş bakım pa­keti, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz faydalanma im­kânı sağlıyor.

AXA Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortası alanında Türki­ye’nin ilk akla gelen markası ol­mayı başardığını iddia eden AXA Sigorta Satış, Kurumsal İletişim ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğ­lu, “AXA Sigorta olarak, hızlı pro­vizyon hizmetlerimizle sigorta­lılarımızın hayatını kolaylaştı­rıyor, müşteri geri bildirimlerini dikkatle dinliyoruz. Empati yap­ma konusundaki kararlılığımız­la onların ihtiyaçlarını derin­lemesine analiz ediyor ve etki­li çözümler sunuyoruz” dedi. Bu yaklaşım sayesinde, son bir yılda karşılanan 2,7 milyondan fazla provizyon talebinin yüzde 90’ın­dan fazlasını otomatik olarak onayladıklarını söyleyen Sanem Çıngay Buçukoğlu, süreçleri hız­landırarak sigortalılara zaman kazandırdıklarını vurguladı.

TSS’de değişen ve farklılaşan müşteri taleplerini önemsedik­lerini kaydeden Sanem Çıngay Buçukoğlu, “TSS ürünlerimiz ile müşterilerimizin değişen bek­lentilerini karşılayabilmek, ih­tiyaçlarına cevap verebilmek ve farklı risk faktörleri karşısında olası teminat ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çözümler üreti­yoruz. Sunduğumuz çözümleri çeşitlendiriyor, herkesin kendi olanakları ve beklentileri dahi­linde ürün ve hizmetlere kavuşa­bilmesinden emin olmak için ça­lışıyoruz” dedi.