“Farklı ihtiyaçlar için uygun çözümlere odaklanıyoruz”
Empati yapma konusunda AXA Sigorta’nın kararlı yaklaşım gösterdiğini ifade eden Sanem Çıngay Buçukoğlu, TSS için de “Sunduğumuz çözümleri çeşitlendiriyor, herkesin kendi olanakları ve beklentileri dahilinde ürün ve hizmetlere kavuşabilmesinden emin olmak için çalışıyoruz” dedi.
AXA Sigorta, “İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak” amacıyla müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına uygun farklı çözümler sunmayı amaçlıyor. Şirket, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) portföyünde yer alan “AXA Sağlığım Tamam” ve “AXA Sağlığım Tamam Tutumlu” ürünleriyle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.
AXA Sağlığım Tamam Sigortası, SGK’lı olmak dışında herhangi bir ön koşul gerektirmiyor ve yatarak ile ayakta tedavi teminatlarıyla öne çıkıyor. Ürün kapsamında özel hastanelerde fark ödemeden yatarak tedavi hizmeti alınabiliyor. Ayrıca, müşteriler anlaşmalı kurumlarda yılda 10 kez ayakta tedavi hizmeti alma imkânına sahip oluyor.
Daha uygun fiyatlı bir alternatif olan AXA Sağlığım Tamam Tutumlu Sigortası, müşterilerine sınırsız yatarak tedavi ve yılda 5 kez ayakta tedavi hakkı sunuyor. Bu ürün, AXA Sağlığım Tamam Sigortası ürünündeki gibi özel asistan hizmetleriyle de desteklenerek check-up, diş bakım paketi, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz faydalanma imkânı sağlıyor.
AXA Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortası alanında Türkiye’nin ilk akla gelen markası olmayı başardığını iddia eden AXA Sigorta Satış, Kurumsal İletişim ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, “AXA Sigorta olarak, hızlı provizyon hizmetlerimizle sigortalılarımızın hayatını kolaylaştırıyor, müşteri geri bildirimlerini dikkatle dinliyoruz. Empati yapma konusundaki kararlılığımızla onların ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ediyor ve etkili çözümler sunuyoruz” dedi. Bu yaklaşım sayesinde, son bir yılda karşılanan 2,7 milyondan fazla provizyon talebinin yüzde 90’ından fazlasını otomatik olarak onayladıklarını söyleyen Sanem Çıngay Buçukoğlu, süreçleri hızlandırarak sigortalılara zaman kazandırdıklarını vurguladı.
TSS’de değişen ve farklılaşan müşteri taleplerini önemsediklerini kaydeden Sanem Çıngay Buçukoğlu, “TSS ürünlerimiz ile müşterilerimizin değişen beklentilerini karşılayabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve farklı risk faktörleri karşısında olası teminat ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çözümler üretiyoruz. Sunduğumuz çözümleri çeşitlendiriyor, herkesin kendi olanakları ve beklentileri dahilinde ürün ve hizmetlere kavuşabilmesinden emin olmak için çalışıyoruz” dedi.