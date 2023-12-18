Finansman pahalandı daha da pahalılaşacak

Bu yıl, yaşanan deprem felaketi, seçim ekonomisi ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların ve firmaların bütçe dengesinin bozulduğuna işaret eden Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikaları sebebiyle finansmana erişimin de çok pahalandığını, önümüzdeki yıl daha da pahalılaşmasını beklediklerini söyledi. 2023 yılında en çok inşaat sektörünün sıkıntı yaşadığına işaret eden Metin Güler, “Fiyat dengesinin şaştığı, işletmelerin kira ve enerji başta olmak üzere maliyetlerini öngörmekte zorlandığı, yüksek cirolar olmasına rağmen karlılığın azaldığı bir yıl yaşadık” dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ülkemizde meydana gelen en büyük felaketlerden biri olduğunu söyleyen Metin Güler, “Böyle bir felaket sonrasında da hem devletimiz hem milletimiz hem de tüm odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız depremin yaralarının sarılması için büyük bir seferberlik gösterdi. Eskişehir Ticaret Odası olarak biz de tarihimizin en büyük yardımını bu dönemde sağladık.

Hem bölgedeki depremzedeler hem de şehrimize göç etmek zorunda kalan deprem yaşamış vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkanlarımızı kullandık” diye konuştu. Depremin ardından ülkemizin seçim gündemine odaklandığını, seçim sürecindeki belirsizliklerin de ister istemez, ekonomide bazı kararların alınmasının ertelenmesine, önceliklerin değişmesine sebep olduğunu belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şüphesiz ki 2023 yılında ülke ekonomisinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri enflasyondu.

Türkiye hep alışık olduğu ve sürekli mücadele ettiği enflasyonu son 20 yıldır neredeyse unutmuştu. Ancak hem pandemi sonrasının etkileri, dünyadaki artan emtia fiyatları, hem döviz açığı hem de döviz kuru yüksekliği gibi sebeplerin de etkisiyle 2023 yılında yükselen bir enflasyonla karşılaştık. Böyle bir ortamda da ne yazık ki hem vatandaşlarımızın hem de firmaların yani ekonominin bütün paydaşlarının bütçe dengesi bozuldu. Hal böyleyken fiyat dengesinin şaştığı, işletmelerin kira ve enerji başta olmak üzere maliyetlerini öngörmekte zorlandığı, yüksek cirolar olmasına rağmen karlılığın azaldığı bir yıl yaşadık."

“İnşaat sektörü en çok etkilenen sektör oldu”

2023 yılındaki ekonomi tablosunda en olumsuz etkilenen sektörlerin başında inşaat sektörünün geldiğini açıklayan Güler, “Pandemiyle birlikte artan fiyatların ardından bir de dünyadaki gelişmeler eklenince inşaat üretim maliyetleri çok yükseldi. Yüksek enflasyonunda etkisi ve bununla beraber konut üretiminin azalmasıyla birlikte konut sektöründe arzın düşüklüğü önemli bir sorun haline geldi. Elbette konut kredi faizlerinin de yüksekliği konut satışlarının azalmasını etkiledi” dedi. Yılın ikinci yarısında gelecek adına umut verici adımlar atıldığını söyleyen Metin Güler, “Fiyat istikrarını yakalamak amacıyla ekonomi politikasında değişikliğe gidildi.

Atılmaya başlanan bu adımların uzun vadede ülkemizin ekonomisindeki en önemli sorunlardan biri olan enflasyonun düşürülmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ancak enflasyonun eski günlerdeki gibi tek haneli rakamlara inmesi için de zaman gerektiğine inanmaktayım. Türkiye çok güçlü bir ülke. Genç ve yetişmiş insan kaynağımızla, coğrafi avantajlarımızla, sürekli artan ihracatımızla ekonomideki geçmiş dönemdeki başarılarımızı önümüzdeki yıllarda yeniden yakalayabileceğimize inanıyorum. Hem ekonomi yönetiminin hem de Merkez Bankası’nın gelecek adına attığı adımların önümüzdeki yıllarda olumlu neticeler vereceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Yerli ikame artırılmalı, aramal üretimi desteklenmeli”

Önümüzdeki yıl hem istihdamın hem de ihracatın artacağına inandığını söyleyen Güler, diğer taraftan ithalata bağımlılığı da azaltmak için teşviklerin gerekli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Öncelikle 2024 yılında hem ülkemizde hem de şehrimizde istihdamın artacağına inanıyorum.

Ekonomi yönetimimizin alacağı kararlarla ve tedbirlerle, döviz kurunun düşmesine, işsizliğe, cari açığın düşürülmesine öncelik verileceğini düşünüyorum. Hem ülkemizin hem de Eskişehir’in ihracatı artmaya devam ediyor. Son yıllarda gelişen ihracatımızın, şayet büyük belirsizlikler ve dış etkenler olmaz ise daha da artacağını öngörüyorum. Ama ihracat noktasında ise ithalata bağımlı olduğumuzu da göz ardı etmemekte fayda var.

Bu sebeple yerli ikamenin artırılması için bir seferberlik yapılması gerektiğine, yerli aramal üretiminin desteklenmesinin ve teşvik edilmesinin geleceğimiz için çok büyük önem taşıdığına inanıyorum. Dışa bağımlılığımızın azalması için de yerli hammadde ve aramal imalatımızı hızla yükseltmemiz gerekiyor.” “2024 yılındaki diğer sorunlardan bir diğerinin de sıkı para politikası sebebiyle tüccar ve sanayicimizin finansmana ulaşmasının daha da pahalılaşması olacak” diyen Metin Güler, “Yüksek faiz nedeniyle ne yazık ki tüccarımız, sanayicimiz, esnafımız finansmana daha fazla maliyetle ulaşacak. Öte yandan ihracat geliri olmayan firmaların da dövizle borçlanmasının çok dikkat edilmesi gereken bir risk olduğunu söylemekte fayda var” dedi.

ETO 130. yılını kutluyor

Eskişehir Ticaret Odası’nın Osmanlı döneminde kurulan ilk odalardan biri olarak 1893 yılında kurulduğunu ve bu yıl kuruluşunun 130. yılı olduğunun anlatan Metin Güler, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 130. Kuruluş yıllarını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını açıkladı. Güler, “2023 yılında odamızın kuruluşunun 130. yıl dönümünü ve Cumhuriyetimizin 100. yılını bir dizi etkinlikle kutladık. 130. Kuruluş yıl dönümü kapsamında sergiler, bisiklet turu ve çeşitli etkinlikler düzenledik. Ayrıca şehrimizin ticari, sanayi ve tarımsal gelişimini, şehrin markalarını ve kurumlarını anlatan “ETO 130. Yıl Belgelerle Eskişehir” isimli bir prestij yayını da hazırladık” dedi.

ETO Akademi ile eğitim veriliyor

ETO olarak kurumsal ve mesleki gelişime çok önem verdiklerini, ETO Akademi aracılığıyla Eylül ayından itibaren düzenledikleri eğitimlerin 2024 yılının mayıs ayına kadar süreceğini söyleyen Güler, “2023-2024 döneminde ETO Akademi tarafından 18 eğitim ve 16 seminer düzenlenecek. ETO Akademi’miz düzenlediği kurumsal ve mesleki eğitimlerle, kişisel gelişim seminerleriyle üyelerimize ve üye işyerlerinde çalışanlara yeni ufuklar açmaya devam edecek” dedi.

Üyelerin çalışma hayatlarını kolaylaştırmak ve yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak için bir dizi çalışmalar yaptıklarını anlatan Metin Güler, şu bilgileri paylaştı: “Yurt içi fuar ziyaretleri kapsamında İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Bursa’da düzenlenen 19 fuar ile üyelerimizi buluşturduk. Gerçekleştirilen organizasyonlarla 300’den fazla üyemiz fuarları ziyaret etti. Vergi ve hukuk danışmanlarımız 2023 yılında da üyelerimize hukuk ve vergi konularında yaşadıkları sorunlar için ücretsiz olarak destek verdi. Ayrıca üyelerimiz hukuki anlaşmazlıkları için Eskişehir Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi’mizden de faydalandı.”

METSEM madencilik sektörüne değer katıyor

Madencilik alanında sınav ve belgelendirme hizmeti vermek amacıyla Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi’ni (ETO-METSEM) 2016 yılında hizmete aldıklarını açıklayan Metin Güler, Türkiye’nin madencilikteki en büyük kuruluşlarının partneri olarak madencilik sektörüne değer katmaya devam ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye ve dünyada sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli şartlarından birisi nitelikli iş gücünün iş dünyası ile buluşturulmasıdır.

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi, Eskişehir’in madencilik sektöründeki kabiliyetini geliştirmeyi, Türkiye’nin madencilik ihracatını artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda ETO-METSEM, Türkiye’de madencilik sektörüne yön verecek ve sektörde belgelendirmede yetkili ilk kuruluş olmuştur. Ülkemizin madencilik sektörünün Avrupa standartları seviyesine ulaşabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeterlilikleri yerine getirebilmesi için de ETOMETSEM kilit rol üstlenmiştir.

Kadın girişimciliğine destek

Girişimciliğin ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir rolü olduğuna inandıklarını ve bu düşünceden hareketle TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu koordinatörlüğünü sürdürdüklerini de belirten Güler, 2023 yılında TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun düzenlemiş olduğu faaliyetlere destek olduklarını, Eskişehir’deki kadın girişimciliği ve istihdamının gelişmesine katkı sağladıklarını açıkladı.

Fuar Kongre Merkezi ile hizmet sektörüne katkı

Eskişehir’in ekonomi merkezinin ağırlığını hizmet sektörünün oluşturduğunu açıklayan Metin Güler, “Biz de hizmet sektöründeki üyelerimizin ticaret hacminin artması, ülkemizdeki kongre ve turizm sektöründen Eskişehir’in daha çok pay alabilmesi için Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ni hizmete sunduk.

Pandemi sebebiyle verilen araya rağmen Eskişehir Fuar Kongre Merkezi düzenlediği fuarlarla, ev sahipliği yaptığı büyük ölçekli iş toplantıları ve panellerle, gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleriyle bu güne kadar 1.2 milyon kişiyi konuk etti. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren hem ETO Tüyap Fuar Merkezi hem de Vehbi Koç Kongre Merkezi sayesinde şehrimiz ekonomisine 2 milyar liradan fazla katma değer sağlandı” dedi.

“Fuar dönemlerinde şehirde yaşanılan ticari hareketlilikten, otel doluluk oranlarının zirveye çıkmasından, restoran ve reklamcılık alanında faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere tüm hizmet sektörümüzün işlerinin artmasından son derece memnunuz” diyen Metin Güler, Eskişehir’in fuarcılıkla yeni tanışıyor olmasına rağmen sektörde çok iddialı bir şehir haline geldiğini belirtti.

Güler, “Önümüzdeki yıl da Eskişehir’de 5 fuar birden gerçekleştireceğiz. 2024 yılında ETO Tüyap Fuar Merkezi’miz, Eskişehir Mobilya Fuarı’na, Kitap Fuarı’na, Yapı Fuarı’na, Tarım Fuarı’na ve Endüstri Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Bununla beraber Endüstri Fuarı ile eş zamanlı düzenleyeceğimiz B2B İkili İş Görüşmeleri’yle de 2024 yılında da küçük ölçekli işletmelerimizin endüstri devi firmalarla işbirliği yapmasına zemin hazırlayacağız. Odamızın yeni stratejik hedefi ise EFKM’ye yılda bir milyon ziyaretçi getirebilmek ve şehrin ekonomisine daha çok katkı sağlayabilmek” dedi.

Diğer bir yandan da günümüz ticaretinde kaçınılmaz bir hale gelen e-ticareti ve e-ihracatı geliştirmek için de çok mesai harcadıklarını açıklayan Güler, “Bu amaçla organ üyelerimizin katılımıyla kurduğumuz E-Ticaret Çalışma Grubu ve projemiz Eskişehir E-Ticaret Merkezi’miz aracılığıyla e-ticaret yapmak isteyen veya mevcut ticaretini daha da geliştirmek isteyen KOBİ’lerimize teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Amacımız Eskişehir’i e-ticaret noktasında da ülkemizde üst sıralara taşımak” açıklamasında bulundu.