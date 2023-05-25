Ardından toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, yatırım ortamının iyileştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Ardıç, "Enflasyon 52 aydır artmaya devam ederken, para piyasalarında çok fazla düzenleme yapılması, reel sektörün yatırım kararlarında belirsizliğe yol açıyor. Finansmana erişimde çok ciddi sıkıntılarımız var” diye konuştu.

Ekonominin toparlanması için yeni hükümetin bir an önce, istikrarlı, bütüncül ve iktisadi anlayışa uygun bir programın devreye almasını beklediklerini ifade eden Ardıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halen dış ticaret ve cari açığımız ile dış borçlarımız yükselirken, kamu dengesinde de bozulma yaşandığını görüyoruz. Özellikle faiz dışı açık verdiğimiz son dönemlerde, şeffaflık esası gözetilerek mali disiplinin ivedi bir şeklide sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer husus, enflasyonla mücadelede Merkez Bankasının bağımsızlığı ve saygınlığının önemidir.

Ekonomik hayatta kurumların kalitesi hangi konuda olursa olsun başarılı olmanın ön şartıdır. Liyakatin öncelikle dirildiği, yeni yasama ve yürütme döneminde kurumların kamuoyu nezdinde güven tazelemesi acil bir gereklilik haline gelmiştir.”