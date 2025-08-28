Fındığa zirai don darbesi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba ilçesinde bir fındık bahçelerini ziyaret etti.

Bu yıl nisan ayında yaşanan don olayının fındık rekoltesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, üreticilere ürünlerini hasattan sonra bekletmeden kurutma işlemlerini yapmaları gerektiğini söyledi.

Bölgede yaklaşık 400 bin dekar alanda don zararı görüldüğünü aktaran Yılmaz, "İlimizde 2024 yılında 114 bin 89 ton fındık üretimi gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise yaklaşık 91 bin 500 ton fındık üretimi beklenmektedir. Bu sene önceki yıllara göre rekoltenin düşük olmasının en büyük sebebi nisan ayı içerisinde ülke genelinde yaşanan zirai don olayı” ifadelerini kullandı.

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında file sistemlerinin kullanımının teşvik edildiğini belirten Yılmaz, "2024 ve 2025 yıllarında Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 121 üreticiye 3 bin 442 dekarlık alanda hasat filesi desteği verildi ve toplam 15 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Kendi imkanlarıyla sisteme geçen üretici sayısı da artıyor" şeklinde konuştu.