Fiyat istikrarı gerçek büyümeyi gösterecek
Sigortada 2025'te %35-40 bandında bir büyüme öngördüklerini belirten TSB Başkanı Uğur Gülen, “Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte artık enflasyondan arındırılmış gerçek büyüme rakamlarını göreceğiz” dedi. Sektörün aktif büyüklüğü 2024'te %61 artarken, BES'te 18 yaş altındaki katılımcı sayısı 1,4 milyona yükseldi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün 2024'te 838 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdiğini ve 2025'te sektör için yüzde 35-40 arasında büyüme beklentisi olduğunu açıkladı. TSB Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelerek, sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün 2024 yılı teknik sonuçları ve 2025 yılı beklentilerini paylaştı.
TSB Başkanı Uğur Gülen, burada yaptığı konuşmada, 2024'ün sigorta sektörü açısından güçlü büyüme ve finansal sağlamlık ile öne çıktığını, sektörün öz sermaye yapısını güçlendirmeye devam ederek finansal dayanıklılığını artırdığını kaydetti. Gülen, 2024'te öz sermaye büyüklüğünün yüzde 74 artışla 265,3 milyar liraya ulaştığı bilgisini vererek, "Bu gelişme, sigorta şirketlerinin uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesini de güçlendirdi.
En sevindirici gelişmelerden biri ise motor, sağlık ve yangın gibi ana branşlarda poliçe sayımızın artıyor olması. 2024'te sigorta sektörümüzün toplam aktif büyüklüğü yüzde 61 artarak 2,29 trilyon liraya ulaştı. Aktif büyüklüğü 2.2 trilyon TL'yi aşan sektörümüz özsermaye yapısını da güçlendirmeye devam ederek finansal dayanıklılığını artırıyor” dedi.
“Fiyat istikrarıyla gerçek büyümeyi göreceğiz”
TSB Başkanı Gülen, "Son 20 yılda sigorta sektörü, enflasyonun yüzde 10-20 arasında büyüme gösterdi. 2024’ü 838 milyar lira prim üretimi ile kapattık. 2025'i ise yüzde 35- 40 bandında bir büyüme oranıyla kapatmayı hedefliyoruz. 2025’te yüzde 40 büyüme ile 30 milyar dolarlık bir endüstriye doğru gidiyoruz. Penetrasyon oranında 2,40’lerden, 2,75’leri görürsek şaşırmam. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte artık enflasyondan arındırılmış gerçek büyüme rakamlarını göreceğiz.
Kasko prim üretim payı 2022'de yüzde 19 seviyelerindeyken 2024'te yüzde 13'lere kadar geriledi. Aynı dönemlerde yangında prim üretimi ise yüzde 12'den yüzde 15'lere yükseldi. Bu dönemde sağlık harcamalarındaki yükselişin etkisiyle sağlık tarafında da yüzde 3'lük bir artış söz konusu” diye konuştu. Gülen, sektörün, özsermaye yeterliliğini artırmaya yönelik adımlar attığına da vurgu yaparak, sermaye yapılarını daha verimli yönetebilmek adına yeni finansal araçlar ve yatırım stratejileri geliştirdiklerini söyledi.
2025’te mali gelir azalacak
Uğur Gülen, ocak ayında rekabetin arttığına işaret ederek, “Bu yıl büyümenin şampiyonu yine sağlık branşı olabilir. Arkasından kasko ikinci en yüksek büyüyen branş gibi gözükebilir. Trafikte beklentimiz yüksek değil. Sektör prim üretimini arttırırken, maliyetlerini kontrol eden ama mali gelirin de geçen yıla göre azalacağı bir yıl olacak” dedi.
Serbest tarife, rekabeti rekabet, düşük fiyatı getirir
TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ise trafik sigortasındaki maliyet baskısına dikkati çekerek, "Trafik sigortasında zarar artmaya devam ediyor. 2023'te 13,9 milyar lira teknik zarar açıklayan branşta 2024 sonunda bu zararın 34,9 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. Hasar/prim oranı yüzde 141’den yüzde 137’ye düşmesine rağmen, zorunlu tarife sistemi nedeniyle fiyat baskısı devam ediyor. Serbest tarifeye geçişle birlikte bu alanda daha rekabetçi bir ortam oluşacağını ve fiyatların düşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Teknik kârlılık yüzde 69 arttı
Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu da sektörün teknik kârlılığının arttığına dikkati çekerek, "2024'te sektörün tamamında teknik kâr bir önceki yıla göre yüzde 69 artarak 103,6 milyar liraya ulaştı. Bu kârın 84 milyar lirası hayat dışı branşlardan, 19,6 milyar lirası hayat ve emeklilik branşından elde edildi" bilgilerini verdi. Net dönem kârının yüzde 57 artışla 103,9 milyar lira seviyesine çıktığını aktaran Neciboğlu, "Aktif kârlılık oranı yüzde 12, öz sermaye kârlılığı yüzde 50 ve prim/teknik kâr oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti" dedi.
Neciboğlu, sigorta sektörünün 2024'te bir önceki yıla göre ödediği verginin yüzde 73 arttığını belirterek, "24 milyar lirası kurumlar vergisi ve 63 milyar lirası dolaylı vergiler olmak üzere toplamda ödenen vergi tutarı 87 milyar liraya ulaştı. 19 bine yakın acente ve 216 brokera yönelik 112 milyar lira, eksperlere ise 6 milyar liralık bir ekonomik sağladık" bilgilerini aktardı.
BES 18 yaş altında fon büyüklüğü 1,4 trilyon lira
TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez ise Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) teşvik mekanizmalarının sisteme olan güveni artırarak yaygınlaşmasının sağlandığının altını çizerek, "Sistemin sunduğu avantajlarla birlikte bireysel tasarrufların uzun vadeli yatırıma dönüştüğü çok güzel ve güvenli bir yapı.
Sektör olarak ortak akıl ve iş birliğiyle daha iyisini yapmak için çalışıyor, ülkemizin tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu. BES toplam katılımcı sayısının OKS (Otomatik Katılım Sistemi) dahil 17 milyonu aştığını hatırlatan Türkölmez, "Toplam fon büyüklüğü de OKS ve Devlet Katkısı dahil 1,4 trilyon liraya ulaştı, toplam fon büyüklüğü ise 34,4 milyar lira seviyesinde" diye konuştu.
TSB Yönetim Kurulu Üyesi Erol Öztürkoğlu da BES’te asıl büyük değişimin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile geldiğini belirterek, söz konusu sistemin bu yılın sonunda veya 2026'nın başında hayata geçmesini öngördüklerini belirtti. Toplantıda TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı da Birliğin hazırladığı "Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandası" hakkında bilgiler verdi.
11 yıl aradan sonra YK’da yeniden bir kadın yönetici
Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, TSB'nin yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Neslihan Neciboğlu, 2012-2014 yılı arasında sektörün önde gelen kadın yöneticilerinden Meral Eredenk’ten sonra TSB Yönetim Kurulu'nda görev alan ilk kadın yönetici oldu. 5 üyeden oluşan TSB Yönetim Kurulu'nda AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmasının ardından, Neslihan Neciboğlu, Hayat Dışı Yönetim Komitesi'ni temsilen yapılan seçimde oyların tamamını alarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Neciboğlu, “Yönetim kadrolarında kadın temsilinin artması, sigorta sektörünün yenilikçi ve kapsayıcı yapısına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.