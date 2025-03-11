Fiyat istikrarı gerçek büyümeyi gösterecek

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Sigorta Birli­ği (TSB), sigorta sektö­rünün 2024'te 838 mil­yar lira prim üretimi gerçekleş­tirdiğini ve 2025'te sektör için yüzde 35-40 arasında büyü­me beklentisi olduğunu açık­ladı. TSB Yönetim Kurulu, ba­sın mensuplarıyla iftar progra­mında bir araya gelerek, sigorta ve bireysel emeklilik sektörü­nün 2024 yılı teknik sonuçları ve 2025 yılı beklentilerini pay­laştı.

TSB Başkanı Uğur Gü­len, burada yaptığı konuşmada, 2024'ün sigorta sektörü açısın­dan güçlü büyüme ve finansal sağlamlık ile öne çıktığını, sek­törün öz sermaye yapısını güç­lendirmeye devam ederek fi­nansal dayanıklılığını artırdı­ğını kaydetti. Gülen, 2024'te öz sermaye büyüklüğünün yüzde 74 artışla 265,3 milyar liraya ulaştığı bilgisini vererek, "Bu gelişme, sigorta şirketlerinin uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesini de güç­lendirdi.

En sevindirici geliş­melerden biri ise motor, sağlık ve yangın gibi ana branşlarda poliçe sayımızın artıyor olma­sı. 2024'te sigorta sektörümü­zün toplam aktif büyüklüğü yüzde 61 artarak 2,29 trilyon li­raya ulaştı. Aktif büyüklüğü 2.2 trilyon TL'yi aşan sektörümüz özsermaye yapısını da güçlen­dirmeye devam ederek finansal dayanıklılığını artırıyor” dedi.

“Fiyat istikrarıyla gerçek büyümeyi göreceğiz”

TSB Başkanı Gülen, "Son 20 yılda sigorta sektörü, enf­lasyonun yüzde 10-20 arasın­da büyüme gösterdi. 2024’ü 838 milyar lira prim üretimi ile kapattık. 2025'i ise yüzde 35- 40 bandında bir büyüme ora­nıyla kapatmayı hedefliyoruz. 2025’te yüzde 40 büyüme ile 30 milyar dolarlık bir endüstriye doğru gidiyoruz. Penetrasyon oranında 2,40’lerden, 2,75’leri görürsek şaşırmam. Fiyat istik­rarının sağlanmasıyla birlikte artık enflasyondan arındırıl­mış gerçek büyüme rakamları­nı göreceğiz.

Kasko prim üre­tim payı 2022'de yüzde 19 se­viyelerindeyken 2024'te yüzde 13'lere kadar geriledi. Aynı dö­nemlerde yangında prim üre­timi ise yüzde 12'den yüzde 15'lere yükseldi. Bu dönemde sağlık harcamalarındaki yük­selişin etkisiyle sağlık tarafın­da da yüzde 3'lük bir artış söz konusu” diye konuştu. Gülen, sektörün, özsermaye yeterlili­ğini artırmaya yönelik adımlar attığına da vurgu yaparak, ser­maye yapılarını daha verimli yönetebilmek adına yeni finan­sal araçlar ve yatırım stratejile­ri geliştirdiklerini söyledi.

2025’te mali gelir azalacak

Uğur Gülen, ocak ayında re­kabetin arttığına işaret ederek, “Bu yıl büyümenin şampiyonu yine sağlık branşı olabilir. Ar­kasından kasko ikinci en yük­sek büyüyen branş gibi gözü­kebilir. Trafikte beklentimiz yüksek değil. Sektör prim üre­timini arttırırken, maliyetleri­ni kontrol eden ama mali geli­rin de geçen yıla göre azalacağı bir yıl olacak” dedi.

Serbest tarife, rekabeti rekabet, düşük fiyatı getirir

TSB Başkan Yardımcısı Ah­met Yaşar ise trafik sigortasın­daki maliyet baskısına dikka­ti çekerek, "Trafik sigortasın­da zarar artmaya devam ediyor. 2023'te 13,9 milyar lira teknik zarar açıklayan branşta 2024 sonunda bu zararın 34,9 mil­yar liraya yükseldiğini görü­yoruz. Hasar/prim oranı yüz­de 141’den yüzde 137’ye düş­mesine rağmen, zorunlu tarife sistemi nedeniyle fiyat baskısı devam ediyor. Serbest tarifeye geçişle birlikte bu alanda daha rekabetçi bir ortam oluşacağını ve fiyatların düşeceğini öngö­rüyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik kârlılık yüzde 69 arttı

Türkiye Sigorta Birliği Yö­netim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu da sektörün teknik kârlılığının arttığına dikka­ti çekerek, "2024'te sektörün tamamında teknik kâr bir ön­ceki yıla göre yüzde 69 artarak 103,6 milyar liraya ulaştı. Bu kârın 84 milyar lirası hayat dı­şı branşlardan, 19,6 milyar lira­sı hayat ve emeklilik branşın­dan elde edildi" bilgilerini ver­di. Net dönem kârının yüzde 57 artışla 103,9 milyar lira sevi­yesine çıktığını aktaran Neci­boğlu, "Aktif kârlılık oranı yüz­de 12, öz sermaye kârlılığı yüz­de 50 ve prim/teknik kâr oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti" de­di.

Neciboğlu, sigorta sektörü­nün 2024'te bir önceki yıla göre ödediği verginin yüzde 73 art­tığını belirterek, "24 milyar li­rası kurumlar vergisi ve 63 mil­yar lirası dolaylı vergiler olmak üzere toplamda ödenen vergi tutarı 87 milyar liraya ulaştı. 19 bine yakın acente ve 216 broke­ra yönelik 112 milyar lira, eks­perlere ise 6 milyar liralık bir ekonomik sağladık" bilgilerini aktardı.

BES 18 yaş altında fon büyüklüğü 1,4 trilyon lira

TSB Başkan Yardımcısı Tay­lan Türkölmez ise Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) teşvik mekanizmalarının sis­teme olan güveni artırarak yay­gınlaşmasının sağlandığının altını çizerek, "Sistemin sun­duğu avantajlarla birlikte bi­reysel tasarrufların uzun vade­li yatırıma dönüştüğü çok gü­zel ve güvenli bir yapı.

Sektör olarak ortak akıl ve iş birliğiyle daha iyisini yapmak için çalı­şıyor, ülkemizin tasarruf alış­kanlıklarını güçlendirmeye de­vam ediyoruz." açıklamasında bulundu. BES toplam katılımcı sayısının OKS (Otomatik Ka­tılım Sistemi) dahil 17 milyo­nu aştığını hatırlatan Türköl­mez, "Toplam fon büyüklüğü de OKS ve Devlet Katkısı dahil 1,4 trilyon liraya ulaştı, toplam fon büyüklüğü ise 34,4 milyar lira seviyesinde" diye konuş­tu.

TSB Yönetim Kurulu Üyesi Erol Öztürkoğlu da BES’te asıl büyük değişimin Tamamlayı­cı Emeklilik Sistemi (TES) ile geldiğini belirterek, söz konusu sistemin bu yılın sonunda veya 2026'nın başında hayata geç­mesini öngördüklerini belirtti. Toplantıda TSB Genel Sekrete­ri Özgür Obalı da Birliğin hazır­ladığı "Deprem Odaklı Sigor­ta Reform Ajandası" hakkında bilgiler verdi.

11 yıl aradan sonra YK’da yeniden bir kadın yönetici

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, TSB'nin yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Neslihan Neciboğlu, 2012-2014 yılı arasında sektörün önde gelen kadın yöneticilerinden Meral Eredenk’ten sonra TSB Yönetim Kurulu'nda görev alan ilk kadın yönetici oldu. 5 üyeden oluşan TSB Yönetim Kurulu'nda AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmasının ardından, Neslihan Neciboğlu, Hayat Dışı Yönetim Komitesi'ni temsilen yapılan seçimde oyların tamamını alarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Neciboğlu, “Yönetim kadrolarında kadın temsilinin artması, sigorta sektörünün yenilikçi ve kapsayıcı yapısına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.