“Fiyatını TMO belirliyor fındık ucuza satılmıyor”
Milyon tonluk üretimi geçen kabuklular arasında en pahalı ürünün fındık olduğunu söyleyen İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muzaffer Taviloğlu, “Fındığın ucuza satıldığı iddiaları doğru değil. Fiyatı Hamburg borsası değil, TMO belirliyor. Çin değil ama Hindistan, fındık ihraç etmek için uygun bir pazar” dedi.
Recep ERÇİN
Türkiye bu yılın ilk 11 ayında 289 bin 39 ton fındık ihraç etti. Bu sayede 2 milyar 353 milyon dolar gelir elde edildi. Fındık ihracatındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 44,9 olarak hesaplandı. Son 12 aylık ihracat 2,6 milyar dolara yaklaştı..
Bu hızla giderse yılsonunda ihracatın 3 milyar dolar geçmesi bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatını Levant kalite için kilogramı 130 TL, Giresun kalite için ise 132 TL olarak belirledi. Sakarya Ticaret Borası verilerine göre, iç fındık (kabuksuz) tüccar satış fiyatı ortalama 236 TL’den gidiyor.
Fiyat 3 dolardan 4 dolara yükseldi
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Taviloğlu, ihracat verilerinin de gösterdiği üzere fındığın ucuza satıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Kabuklu fındığın satış fiyatının yaklaşık 3,7-4 dolar civarında olduğunu belirten Taviloğlu, küresel rekoltesi bir milyon ton ve üzerinde olan kabuklu yiyecekler yani “nut”lar özelinde bakıldığında fiyatının kajunun 3,5 dolar, cevizin kilo 3,05 dolar, bademin 2,6 dolar, Türkiye’de Antep fıstığı olarak bilinen pistachionun fiyatının da 3,85 dolar olduğu bilgilerini paylaştı.
Dünyada fındık fiyatını TMO’nun belirlediğini söyleyen Taviloğlu, Hamburg borsasında fiyatın belirlenmediğini vurguladı. İtalya’da birkaç sezondur rekoltenin düşük kalması ve TMO’nun fiyatları 3 dolarlardan 4 dolar seviyelerine çekmesi sayesinde ihracatın da döviz bazında hızlı arttığını kaydeden Taviloğlu, miktar bazında bu sezon ihracat tutarının 320 bin tonu bulacağını ifade etti.
Hint tatlılarına Türk fındığı
Taviloğlu, fiyatların geri gelmemesi için yeni pazar arayışında olduklarını dile getirdi. Bu kapsamda Hindistan pazarını önceliklendirdiklerini anlatan Taviloğlu, “Fındık, Çin’den ziyade Hindistan pazarı için daha uygun. Çok geniş bir tatlı kültürleri var ve bunlar şerbetli tatlılar. Fındık da sade kuruyemiş olarak tüketim yerine tatlılarda daha iyi performans veriyor. Hindistan 400 bin ton kajun, 300 bin ton badem, 180 bin ton ceviz, 120 bin ton Antep fıstığı, 700 ton da fındık tüketiyor.
Böyle bakınca fındıkta en az 50 kat potansiyel var” diye konuştu. Amerikalıların da fındık üretimini artırdığını belirten Taviloğlu, ABD’de fındık piyasasına hakim olan şirketi ikna ederek Hint pazarına girmeye ikna ettiklerini aktardı.
“Onlar pazarlama faaliyeti ile önü açıyorlar” diyen Taviloğlu, fındığı kim pazarlarsa pazarlasın hakim üretici olan Türkiye’ye fayda sağladığını not etti ve ekledi:
“Zorlanacağımıza pazarı büyütelim diyerek Amerikalıyı ikna ettik. Amerikan hükümeti ihracatçılarına şirket başına 300 bin dolar hibe veriyor. Dünyada hangi ülke üretirse üretsin fındığın fiyatı Türk fiyatına göre belirleniyor. Piyasayı TMO belirliyor. Şili de üretimde açık ara ikinci oldu.”
“Fındık bahçelerini devlet toplulaştırabilir”
Karadeniz’in Batı bölgelerinde fındık verimi yüksek. Düz arazi olduğu için makineli tarım yapılabiliyor. Fakat Karadeniz’in orta ve doğu kısımlarında engebeli arazi ve azalan tarımsal nüfus yüzünden fındıkta sürdürülebilirlik sorunu baş gösteriyor.
Fındık tarımında sürdürülebilirlik için eski bahçelerin yenilenmesi ve bahçelerin toplulaştırılması şart. Bu bakımdan hem üretimi devam ettirecek hem de vatandaşın mülkünün kendi uhdesinde kalacağı bir modelin hayata geçirilebileceğini belirten İFMİB Başkanı Muzaffer Taviloğlu, “Devlet aracı olacak. Toplulaştırıp kiralayacak. Verim başına vs. neyse tarla sahibine bir kira ödenecek. Sadece bu işi yapacak şirketler bile ortaya çıkabilir” dedi.