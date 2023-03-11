Flokser Kimya’dan 540 milyon liralık lojistik merkezi yatırımı

Üretim tesisinin ihtiyaçları çerçevesinde İstanbul Hadımköy’e 540 milyon TL’lik yatırımla lojistik merkezi inşaatına başlayan şirket, aynı zamanda bölgede faaliyet gösteren firmalara da dünya standartlarında, modern ve çevreci depolama imkânı sunacak.

105 bin metrekarelik bir alanda inşası devam eden lojistik merkezi, bölgenin LEED sertifikalı ilk tesisi olacak. Mayıs 2023’de tamamlanması planlanan proje, yüksek kapasitesiyle İstanbul’un depolama kapasitesine katkı sağlayarak hem Flokser Kimya’ya, hem de depo ihtiyacı bulunan üreticilere hizmet edecek.

Mayıs ayında hizmette

Flokser Kimya Genel Müdürü Ekin Tükek, multidisipliner çalışma kabiliyeti ve 40 yıllık sanayi, 20 yıllık kimya tecrübesine dayanan proses bilgisi ile şirketlerinin Türkiye’nin en büyük poliüretan, poliüre, polyester üreticileri arasında yer aldığını söyledi.

Tükek, “Yıllar içerisinde istikrarlı olarak artırdığımız üretim kapasitemiz için bir lojistik merkezi ihtiyacı oluştu. Bu kapsamda İstanbul’daki üretim fabrikamızın yakınında 540 milyon TL yatırımla 105 bin metrekarelik LEED sertifikalı lojistik merkezi kuruyoruz.

Hem Flokser Kimya’nın, hem de bölgedeki farklı sektörlerdeki firmaların depolama ihtiyacını karşılayabilecek lojistik merkezimizi 2023 yılının Mayıs ayında açmayı planlıyoruz” dedi.