Ford Trucks yeni F-MAX ile vites yükseltti

Hayati ARIGAN

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünü alan F-MAX, iç ve dış tasarımındaki yeniliklere ek olarak Ecotorq GEN2 motoruyla en verimli, konforlu ve teknolojik versiyonuyla Türkiye ve yurtdışında ekim ayından itibaren satışa sunulacak.

“Yüzde 11,3’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor”

Ford Trucks İş Alanı Lideri Emrah Duman, “Yeni F-MAX ile hedefimiz sürücülere uzun yolda kesintisiz bir yolculuk, üstün konfor ve verimlilik sunmak. Ecotorq GEN2 motor sayesinde sunduğumuz yüzde 11,3’e varan yakıt tasarrufu ve yenilenen kabin donanımlarımız F-MAX konforunu sürücü odaklı mükemmelliğe taşıyor. Yeni F-MAX ile hem yerli hem de global pazarlardaki hedeflerimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Fikri mülkiyet hakları tamamen Ford Otosan’a ait olan ve Eskişehir fabrikasında üretilen Ecotorq Gen2 motora sahip yeni F-MAX’ın dijital ayna sistemi, iyileştirilmiş aerodinamik verimliliği daha da artırarak gözcü modu ile sürüş güvenliğini maksimize ediyor. 12” Dijital Gösterge Ekranı ve 12,4” Multimedya Ekranı sürücülere tema ve bilgi akışının kişiselleştirilebilmesi imkânı tanırken, kablosuz şarj bölmesi, elektronik park freni ve anahtarsız çalıştırma gibi yeni özellikler günlük kullanım konforunu arttırıyor. Ayrıca araca eklenen Max Güvenlik Kilidi park esnasında sürücü ve araç için ekstra güvenlik sağlıyor.