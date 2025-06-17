Fransızca konuşan İtalyan Renault’dan istifa edecek moda devini yönetecek

Fransızca konuşan İtal­yan olarak bilinen ve kusur­suz bir şekilde dikilen takım elbiseleriyle dikkat çeken Lu­ca De Meo, iş hayatına da son vermediğini duyurdu.

Fransız basınının aktardığına göre De Meo, lüks grup Kering’e katıl­maya hazırlanıyor. Şirketten konu hakkında yapılan res­mi bir açıklama şimdilik yok. Lükste zirve olan şirkette Guc­ci, Bottega Veneta, Saint Lau­rent, Ginori 1735 ve Brioni gibi birçok marka bulunuyor. Ak­tarılanlara göre Luca De Meo, İtalyan bakış açısını bu mar­kalarla harmanlayacak.

Otomotiv sektörüne hiç de yabancı olmayan De Meo, ka­riyerine 1990’larda başladı. Fiat’ta 500’ü yeniden tasar­lattı ve piyasaya sürdü. İspan­yol markası Seat’da görev al­dı ve Volkswagen’de başarı­lı bir dönem geçirdi. 2020’de Boulogne-Billancourt’a geldi. Carlos Ghosn olayını iyi yö­netti. Renault 4 ve 5’i yeniden hayata geçirdi. Bu ikonik mo­dellerle De Meo ‘Renaulution’ (yeniden doğuş) devrini baş­lattı. 2024’te grup, piyasalar tarafından övülen bir perfor­mansla rekor karlılık elde etti. Renault’un hisse senedi fiya­tı, 2018’de dip seviyeye ulaş­tıktan sonra yeniden yükseli­şe geçti.

‘Onun döneminde sağlıklı bir temele geri döndük’

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Se­nard, “Onun liderliğinde, şir­ketimiz sağlıklı bir temele geri döndü, etkileyici bir ürün yel­pazesine sahip ve büyümeye devam etti. Luca de Meo, ola­ğanüstü bir endüstri kaptanı olmasının yanı sıra, aynı za­manda yaratıcı, kararlı, tut­kulu ve ilham verici bir birey­dir” dedi.

Luca de Meo ise “İn­sanın hayatında işin bittiğini bildiği bir zaman gelir. Rena­ult Group’ta beş yıldan kısa bir sürede muazzam zorluklarla karşılaştık. Birçok kişinin im­kansız olduğunu düşündüğü şeyi başardık. Geleceğe hazır, dönüşmüş bir şirketten ayrılı­yorum, deneyimimi diğer sek­törlere uygulamak ve yeni ma­ceralara atılmak için” açıkla­masında bulundu.

Kering hisseleri yükseldi Renault hisseleri düştü

Aktarılanlara göre, De Meo’nun Kering grubunun CEO’su olacak. Şirketin başında olan CEO François-Henri Pinault zaten kısa bir süre önce bu rolünü devredeceğini açıklamıştı. 63 yaşında olan ve yirmi yılını aile grubunun başında geçiren François-Henri Pinault , artık işlerden geri adım atmaya, yönetimi yeniden düzenlemeye ve sadece şirkete başkanlık edeceğini aktarmıştı. Şimdilik net bir açıklama yok fakat önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı iddia edildi. Bu paylaşımın ardından, Kering hisselerinde yaklaşık yüzde 10’a yakın yükseldi. Renault hisseleri aynı gün yüzde 8 seviyesinde düştü.