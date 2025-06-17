Fransızca konuşan İtalyan Renault’dan istifa edecek moda devini yönetecek
Otomotiv dünyasının en bilinen isimlerinden Luca De Meo, Renault CEO’luğundan istifa ediyor. 58 yaşındaki yetenekli isim, krizi fırsata çevirmiş ve 5 yıl içinde Fransız Renault’yu kökten şekillendirmişti.
Fransızca konuşan İtalyan olarak bilinen ve kusursuz bir şekilde dikilen takım elbiseleriyle dikkat çeken Luca De Meo, iş hayatına da son vermediğini duyurdu.
Fransız basınının aktardığına göre De Meo, lüks grup Kering’e katılmaya hazırlanıyor. Şirketten konu hakkında yapılan resmi bir açıklama şimdilik yok. Lükste zirve olan şirkette Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Ginori 1735 ve Brioni gibi birçok marka bulunuyor. Aktarılanlara göre Luca De Meo, İtalyan bakış açısını bu markalarla harmanlayacak.
Otomotiv sektörüne hiç de yabancı olmayan De Meo, kariyerine 1990’larda başladı. Fiat’ta 500’ü yeniden tasarlattı ve piyasaya sürdü. İspanyol markası Seat’da görev aldı ve Volkswagen’de başarılı bir dönem geçirdi. 2020’de Boulogne-Billancourt’a geldi. Carlos Ghosn olayını iyi yönetti. Renault 4 ve 5’i yeniden hayata geçirdi. Bu ikonik modellerle De Meo ‘Renaulution’ (yeniden doğuş) devrini başlattı. 2024’te grup, piyasalar tarafından övülen bir performansla rekor karlılık elde etti. Renault’un hisse senedi fiyatı, 2018’de dip seviyeye ulaştıktan sonra yeniden yükselişe geçti.
‘Onun döneminde sağlıklı bir temele geri döndük’
Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, “Onun liderliğinde, şirketimiz sağlıklı bir temele geri döndü, etkileyici bir ürün yelpazesine sahip ve büyümeye devam etti. Luca de Meo, olağanüstü bir endüstri kaptanı olmasının yanı sıra, aynı zamanda yaratıcı, kararlı, tutkulu ve ilham verici bir bireydir” dedi.
Luca de Meo ise “İnsanın hayatında işin bittiğini bildiği bir zaman gelir. Renault Group’ta beş yıldan kısa bir sürede muazzam zorluklarla karşılaştık. Birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü şeyi başardık. Geleceğe hazır, dönüşmüş bir şirketten ayrılıyorum, deneyimimi diğer sektörlere uygulamak ve yeni maceralara atılmak için” açıklamasında bulundu.
Kering hisseleri yükseldi Renault hisseleri düştü
Aktarılanlara göre, De Meo’nun Kering grubunun CEO’su olacak. Şirketin başında olan CEO François-Henri Pinault zaten kısa bir süre önce bu rolünü devredeceğini açıklamıştı. 63 yaşında olan ve yirmi yılını aile grubunun başında geçiren François-Henri Pinault , artık işlerden geri adım atmaya, yönetimi yeniden düzenlemeye ve sadece şirkete başkanlık edeceğini aktarmıştı. Şimdilik net bir açıklama yok fakat önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı iddia edildi. Bu paylaşımın ardından, Kering hisselerinde yaklaşık yüzde 10’a yakın yükseldi. Renault hisseleri aynı gün yüzde 8 seviyesinde düştü.