Garson olarak başladı dünyayı mutlu edecek

Fikret ÇENGEL

1999 yılında 16 yaşında garsonlukla ticaret hayatına girdiğini söyleyen Happy Group Kurucusu Hüseyin Aymutlu, soy isminden yola çıkarak kurduğu Happy Moons restoranlarını zincir haline getirdikten sonra diğer markalarla sektörde büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Dünya örneklerini inceledim

Bugün dünyanın birçok noktasında şubeler açtıklarını belirten Aymutlu, “Şu an grup çatısı altında aktif olarak açık 65 şubemiz var. Çalışan sayımız bugün itibariyle 3 bin 500 oldu. Happy Group olarak yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında büyüme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Şu anda Azerbaycan’da ve Erbil’de 1 şubemiz var. Mısır’da 15. şubemizi açacağız. Kazakistan ve Irak da yeni şubelerimiz için planımızda olan lokasyonlar. Dubai Mall ile görüşüyoruz. Dubai’de bayilik yöntemiyle büyümeyi planlıyoruz. Amerika’da şube açmak için çalışmalarımız devam ediyor. İngiltere’de mekan arayışındayız, 2024’te açmayı planlıyoruz” açıklaması yaptı.

Çalışma hayatı boyunca hem yerli hem yabancı restoranlarda çalışıp işin tüm inceliklerini öğrendiğini söyleyen Aymutlu, “Daha sonra hayallerimi gerçekleştirecek ilk şubemi açtım. Başlangıç aşamasında profesyonellerle çalışacak maddi gücümüz olmadığı için pazarlama kitapları aldık, dünyadaki örneklerine baktık.

Tüm renk seçimleri ve marka ilhamını kendi kendimize, büyük çabalarla oluşturduk. Yurtdışında çok iyi markalar kurucularının ismini taşıyordu, bu yüzden mekanın isminin soyadım Aymutlu’nun İngilizcesi olan Happy Moon’s olmasına karar verdik” dedi. Yeme içme sektöründe “ulaşılabilir lüks” kavramını ilke edindiklerini belirten Hüseyin Aymutlu, “Bu kavramı doğru hizmet anlayışı, doğru lezzet ve doğru fiyatla buluşturarak müşterilerimize sunmayı hedefledik.

Konseptimizle ve fiyat politikamızla herkesi kucaklamak istedik. Şu anda grubumuz çatısı altında Happy Moon’s, İkon, Çeşme İkon Beach, Bob’s ve Manhattan markaları var. Bu yıl bir hedefimizi daha gerçekleştirerek, Çeşme’de açtığımız Ikon Beach’le Happy Group çatısı altına farklı bir alanı ekledik. Yakın zamanda da Akmerkez’de şu an yükselen bir trend olan Uzakdoğu üzerine bir konsept olan Little Buddha’yı açtık” diye konuştu.

“Kalifiye eleman sıkıntısı çekiyoruz”

Hüseyin Aymutlu, Türkiye’de yeme içme sektörünün dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi. Aymutlu, “Yemek çeşitliliğimiz, hizmet kalitemiz, lezzetlerimiz, şeflerimiz Türkiye’yi dünyanın en iyi noktalarına getiriyor” dedi. Kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini söyleyen Hüseyin Aymutlu, “Sektörün binlerce elemana ihtiyacı var. Özellikle garson ve servis elemanı sıkıntısı büyük. Bu alanda meslek liselerinin biraz daha sektöre destek vermesi gerekiyor. Sektör yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyor. Biz de aynı sıkıntıyı zaman zaman yaşıyoruz” şeklinde konuştu.