Gastronomi ihracatı genç şeflerle artacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ülkemizde tescillen­miş bin 658 coğrafi ürün bulunuyor. Söz konusu tarım ürünlerini sa­dece üretmek yetmiyor, ürü­nü pazara sunmak ve mar­kalaştırmak da gerekiyor. Ortaya çıkan mahsulü daha katma değerli hale getirmek için mutfak kültürü öne çıkı­yor. Taste Atlas’a göre 2024- 2025 yılı dünyanın en iyi 100 mutfağını sıralamasında Türk mutfağı, 6’ıncı sıraya yerleşti. Türk mutfak kültü­rünü dünyaya yaymak ise şef­lere büyük rol düşüyor.

Mut­fak alanında yetiştirilen şef­lerin dünyaya yayılması tarım ürünlerinin ihracatında da itici güç olacak. Son 20 yılda şeflerin çok daha fazla yurt dışına gitmeye başladığını belirten Culinary Forum’un Kurucu Ortağı Murat Aslan, gastronomi turizminin 18 milyar dolara ulaştığını ve bu yıl hedefin 25 milyar dolar ol­duğunu söyledi.

Bunun da tu­rizm gelirlerinin üçte biri ol­duğuna değinen Aslan, “2015 yılında 28 olan Gastrono­mi ve Mutfak Sanatları bölü­mü olan üniversite sayısının 2024 yılında yüzde 379 arta­rak 113’e, öğrenci sayısı 65 bi­ne yükseldi. Dünya mutfakla­rında çalışan genç şeflerimiz yeni ürünler, özel reçetelerle bölgenin tanıtımını üstlene­bilir, gastronomi ihracatımızı artırabilir” dedi.

Bu doğrultuda gastrono­mi sektörünün geleceğine eğitim ve yenilikçi fikirlerle yön vermek amacıyla düzen­lenen Culinary Forum, bu yıl üçüncü kez “XPERIENCE” temasıyla Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel’de ger­çekleşti. Türkiye’nin dört bir yanındaki 57 üniversiteden yaklaşık 4 bin 500 gastronomi ve aşçılık öğrencisi ile horeka sektör liderleri, şefler, gastro­nomi uzmanları ile 74 üniver­siteden 163 akademisyeni iki gün boyunca bir araya getiren etkinlik, 7 bin kişiyi ağırladı. Bu yıl kahve üstüne bir akade­mik kitap yayımlandı.

İtalya ihracatının %28’i gastronomiden

Gastronomide küresel oyuncu olmanın tek yolunun eğitim odaklı vizyoner pay­laşımlarla mümkün olduğu­nu ifade eden Murat Aslan, dünyada en fazla lokal mut­fağa sahip ülke İtalya’nın ol­duğunu aktardı. İtalyan şef başka bir ülkeye gittiğinde ‘ben parmesan peynirini bu­radan, makarnayı buradan is­tiyorum’ diyor ve menülerin­de kullandığını anlatan Aslan, “Dünyanın en büyük üretici­lerden biri olan İtalya ihraca­tının yüzde 28’i gastronomi­den geliyor. Ürünlerini bütün dünyaya satıyorlar. Forumun bir amacı da mezun olduktan sonra yurtdışında çalışacak gastronomi öğrencilerinin Türk ürünlerini yurt dışında da tanıtmasını sağlamak” di­ye konuştu.

Gastronomi turisti 259, normal turist 171 $ harcıyor

Gastronomi odaklı turistle­rin daha yüksek harcama eği­liminde olduğunu ifade eden Aslan, araştırmalara göre gastronomi turistlerinin or­talama 945 doların 259 dola­rını, normal turistler ise 837 doların 171 dolarını yeme-iç­me için harcadığını belirt­ti. Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre lüks turist­lerin gastronomi deneyimle­rine ortalama bir turiste gö­re yüzde 25-35 daha fazla pa­ra harcadığına değinen Aslan, “Günlük harcamaları 415 do­lar civarında. Turist, 3 gün­lük gastronomi turu yapaca­ğım deyip Antep’e geliyorsa o zaman biz kazanmış sayılıyo­ruz” açıklamasında bulundu.

Gastronomi sektörünün en can alıcı konu başlıklarının iki gün boyunca masaya ya­tırıldığı forumda 82 konuş­macı 27 ayrı panelde bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Sektörün geleceği­ne yön verecek yenilikçi fi­kirlerin ve vizyonların pay­laşıldığı etkinlikte gastro­nomide yeni trendler, dünya mutfaklarının keşfi, lezzet ekonomisi, gastronomide inovasyon, geleceğin menü­leri, yerel ürünlerin menü­lerde yükselişi, yemek kültü­rü araştırmalarında etnog­rafik yöntemin kullanımı gibi gastronominin geleceği­ne yön verecek önemli konu başlıkları da ele alındı. Mic­helin yıldızlı şefler öğrenci­lere “Michelin yıldızı peşin­de değil, yaptığınız işin en iyi­si olmanın peşinden koşun” mesajı verildi.

“Türk mutfağı yükselişe geçiyor"

Bu yıla yön verecek gastronomi trendlerini anlatan BigChefs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, içinde kitapçı, çiçekçi gibi farklı konseptleri bir araya getiren mekanlar yükselişe geçtiğini söyledi. “Bu yıl sokak lezzetlerini evrilerek izleyeceğiz” diyen Cizreli, “Daha üst segmente çıkıyorlar. Haute Cuisine Street Food yükselişe geçiyor. Bir sosisli sandviç, trüflü mayonezle, iyi bir gravyer peyniriyle sunulacak. Köklere dönüşü önümüzdeki dönem çok daha fazla duyuyor olacağız.

Türk mutfağı ve Hong Kong Barbeküsü, Doğu yine yükselişte olacak. Ortadoğu doygunluğa ulaştı. Bunu rakamlar da söylüyor. Dubai inanılmaz popülerdi. Artık satış grafikleri eskisi kadar yüksek değil. ABD zaten doygunluğa ulaştı. Avrupa yaşlanan nüfusuyla aşağı gidiyor. Şimdi Güneydoğu Asya; Malezya, Filipinler, Endonezya, Tayland, Hong Kong, Singapur yükselişte. Buralar inanılmaz büyüyen pazarlar. Dubai çikolatasından sonra fıstıklı içecekler, sebze cipsleri de yükselen gıdalar arasında” dedi.