Gaziantep ayakkabı sanayi ilave alan istiyor

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, OSB’de çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, 2022 yılının sonunda tahsis için çağrıya çıkıldığını ancak yaşanan depremler sebebiyle tahsis sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü söyledi.

14 Nisan 2023 ödemeler için son gün

Firmaların talebinin tahsisi yapılacak alanın 3 katı kadar olduğuna dikkat çeken Ali Özpolat, “Geçtiğimiz hafta sonu müteşebbis heyet tahsisi uygun gördüğü firmaları belirledi.

Firmaların GSO binasında bulunan OSB Birimi’nden davet mektuplarını almaları ve en geç 14 Nisan 2023 tarihine kadar peşinatlarını yatırmaları gerekiyor. Peşinatlarını yatıran firmalarla sözleşme imzalanacak. Tahsisler belirlenirken depremden zarar gören işletmelere de öncelik tanındı” dedi.

OSB’nin mevcut yer sınırı alanının 88 hektar olduğunu, bu alanın sektörün ihtiyacını yeterince karşılamadığının altını çizen Özpolat, “Özellikle deprem felaketi sebebiyle mağduriyet yaşayan işletmelerin ihtiyaçları, sektörün tüm unsurları ile kümelenme mantığı içerisinde bir araya toplanması için gereken ilave alan ihtiyacını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a bildirdik. Bakanımız talebimize olumlu yaklaştı. Yapılan görüşmeler sonucunda yaklaşık 80 hektar alanın OSB’ye ilave edilmesi için söz alındı.

Gerekli müracaatlar yapılarak Bakanlık nezdinde işlemler başlatıldı. İlave alanla ilgili süreci yakından takip ediyoruz” diye konuştu. Özpolat, ayakkabı OSB’nin kurulması ile Çakmak Mahallesi ve şehrin içinde kalmış sektör temsilcilerinin modern bir yapılaşma altında faaliyet göstermelerinin mümkün olacağının altını çizerek, “Ayakkabı, Terlik, Saya, Taban, Aksesuar, gibi sektörü bütünleyen imalat kolları bir arada yer alarak sektörün kümelenmesi sağlanacak. Şehrimizin planlı gelişmesinde katkı sağlayacak.

İhtisas OSB’mizde iş güvenliğinin yanı sıra üretim esnasında oluşacak risklerin önüne geçilecek ve sağlıklı koşullarda üretim yapılacak. Bunun yanında OSB’miz ayakkabı terlik ve birbirini tamamlayan yan sanayicilerimizin bir arada bulunmasına, bir nevi kümelenmesine hizmet edecek. İhtisas OSB’miz ayakkabı ve terlik sektörüne katma değeri yüksek üretim, markalaşma, ihracat ve istihdam artışı da sağlayacak. Üretimde verimliliği artıracak sanayicilerimize ufuk ve vizyon verecek, kalite, kar ve kazanç artışı sağlayacak bir üretim bölgesi olacak” diye konuştu.