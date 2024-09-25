Gaziantep, Malzeme ve Polimer Bilimi Kongresi’ne ev sahipliği yapacak
Gaziantep, Uluslararası Polimer Kongresi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
2017 yılından bu yana Balkan ülkelerinde yapılan Kongre, Türkiye Kimyagerler Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin öncülüğünde bu sene Gaziantep’te gerçekleştirilecek.
Gaziantep polipropilenin en çok tüketildiği kent
10-13 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Malzeme ve Polimer Bilimi Kongresi’ne çok sayıda bilim insanlarının, kamu ve özel sektör uzman ve temsilcilerinin katılması bekleniyor. Türkiye Kimyagerler Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Başkanı Alper Tombalak, Uluslararası Polimer Kongresi için bütün hazırlıkları titiz bir şekilde tamamladıklarını belirtti.
Gaziantep’in polipropilenin en çok tüketildiği ve hatırı sayılır sayıda da polietilenin tüketildiği bir sanayi şehri olduğuna dikkat çeken Tombalak, “Türkiye’nin en büyük OSB’ sini bulunduran Gaziantep’in böyle uluslararası ve özel bir projeyle adını duyurması bizi çok heyecanlandırıyor. Gazi şehrimizde gerçekleştireceğimiz 7. Uluslararası Malzeme ve Polimer Bilimi Kongresi, kimya sektöründe yurt içi ve yurt dışından önemli isimlerinin ağırlandığı iş ve akademi dünyasını bir araya getirecek önemli bir kongre olacaktır” diye konuştu.