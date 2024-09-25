Gaziantep, Malzeme ve Polimer Bilimi Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Güneş DOĞDU SOYLU

2017 yılından bu yana Balkan ülkelerinde yapılan Kongre, Türkiye Kimyagerler Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversite­si’nin öncülüğünde bu sene Ga­ziantep’te gerçekleştirilecek.

Gaziantep polipropilenin en çok tüketildiği kent

10-13 Ekim 2024 tarihle­ri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Malzeme ve Poli­mer Bilimi Kongresi’ne çok sa­yıda bilim insanlarının, kamu ve özel sektör uzman ve tem­silcilerinin katılması bekleni­yor. Türkiye Kimyagerler Der­neği Güneydoğu Anadolu Şu­besi Başkanı Alper Tombalak, Uluslararası Polimer Kongresi için bütün hazırlıkları titiz bir şekilde tamamladıklarını be­lirtti.

Gaziantep’in polipropi­lenin en çok tüketildiği ve ha­tırı sayılır sayıda da polietile­nin tüketildiği bir sanayi şehri olduğuna dikkat çeken Tom­balak, “Türkiye’nin en büyük OSB’ sini bulunduran Gazi­antep’in böyle uluslararası ve özel bir projeyle adını duyur­ması bizi çok heyecanlandırı­yor. Gazi şehrimizde gerçek­leştireceğimiz 7. Uluslarara­sı Malzeme ve Polimer Bilimi Kongresi, kimya sektöründe yurt içi ve yurt dışından önem­li isimlerinin ağırlandığı iş ve akademi dünyasını bir araya getirecek önemli bir kongre olacaktır” diye konuştu.