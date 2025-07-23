Gecelik konaklama yerinde saydı, harcamalar patladı
Yerli turistlerin seyahati bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 28 artışla 12.6 milyona ulaştı. Asıl dikkat çeken yükseliş ise harcamalarda ve ortalama gecelemede oldu. Enflasyonun üzerinde yapılan harcamalar ilk çeyrekte yüzde 69 artarak 76.4 milyar liraya ulaştı. Ortalama geceleme sayısı da 6,6’dan 6,7 güne çıktı.
Türkiye’de turizm 2025’e iyi bir giriş yaptı. Yerli turistin dolaşımı da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre artış gösterdi. Yaz sezonunda iç turizmde önemli bir hareketlilik yaşandı. Yerli turist sayısı 2025’in ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre arttı. Asıl dikkat çeken artış harcama ve ortalama gecelemede oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in birinci çeyreğine ilişkin ‘hane halkı yurt içi turizm’ verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 9.8 milyon seyahat gerçekleşti. Bu sene ise aynı dönemde 12.6 milyon seyahat yapıldı.
Seyahat sayısında artış yüzde 28,4 seviyesinde oldu. Yerlilerin bu dönemde harcamaları da enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Yerli turistlerin ilk çeyrekte yaptığı harcamalar geçen yıla göre yüzde 68,9 yükselerek 76 milyar 429 milyon 290 bin lira oldu. 2024’te bu harcama 45 milyar 262 milyon 452 bin liraydı. Aynı dönemde ortalama geceleme sayısı da yerinde saydı. Geçen sene ilk çeyrekte 6,6 olan ortalama geceleme bu yıl 6,7 olarak TÜİK kayıtlarına geçti.
Otelde geceleme 3. sırada
Artan konaklama, ulaşım ve yeme-içme maliyetleriyle tatil yapan vatandaşın cebine daha fazla yük bindirdi. Bu artış artan enflasyonun yanında hizmet sektöründeki fiyat politikalarının da bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde TÜİK verilerine göre, sadece yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı.
Bu dönemde seyahate çıkanlar 85 milyon 371 bin geceleme gerçekleştirdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 65 milyon 239 bin geceleme gerçekleşmişti. Ocak-Mart 2025’te en fazla gezi yakınları ziyaret amacıyla yapıldı. Yüzde 71,3 ile ilk sırada yer alan yakın ziyaretini yüzde 19,6’yla gezi, eğlence ve tatil izledi. Sağlık ise yüzde 5 ile ilk 3’e girdi. 67.6 milyon gecelemeyle en çok arkadaş veya akraba evinde kalındı. İkinci sırada da 8.8 milyon gecelemeyle yerli turistler kendi evlerine gitti. Otel ise 4.9 milyon gecelemeyle üçüncü sırada.
En az 4 günlük ortalama geceleme geriledi
Geceleme sayılarında da değişim görüldü. İlk çeyreklik dönemde 85.3 milyon geceleme sayısına ulaşıldı. Fakat 1-3 günlük ortalama geceleme geçen yılın ilk çeyreğiyle (2,0) aynı kaldı. 3 güne kadar 13.4 milyon geceleme gerçekleşti. 4 ve daha fazla ortalama gecelemede de düşüş görüldü. 2024 ilk çeyrekte 12,9 olan ortalama geceleme bu dönemde 12,3’e kadar geriledi. En az 4 günlük geceleme sayısı 71.8 milyona ulaştı.
En fazla harcama yeme içme ve ulaştırmaya
Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 76 milyar 429 milyon 290 bin liraya ulaştı. Artış önceki senenin aynı çeyreğine göre yüzde 68,9 oldu. Bu dönemde en fazla harcama TL bazında yeme içmeye yapıldı. Yeme-içmeye bu çeyrekte 24 milyar 472 milyon 65 bin lira harcandı. İkinci en büyük harcama kalemi ise ulaştırma oldu. 21 milyar 716 milyon 247 bin lira ulaştırmaya gitti. Konaklama bu iki kalemin yanında düşük kaldı. Yerli turistler konaklama için ilk çeyrekte sadece 8.2 milyar lira harcadı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre, oransal olarak en fazla artış yüzde 150 ile paket turlarda gerçekleşti. Onu yüzde 71,2 giyecek ve hediyelik eşya takip etti. Konaklamada artış yüzde 66,7 olurken, onu ulaştırma ve yeme içme takip etti. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 lira olarak kayıtlara geçti.