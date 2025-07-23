Gecelik konaklama yerinde saydı, harcamalar patladı

Türkiye’de turizm 2025’e iyi bir giriş yaptı. Yerli tu­ristin dolaşımı da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre ar­tış gösterdi. Yaz sezonunda iç tu­rizmde önemli bir hareketlilik ya­şandı. Yerli turist sayısı 2025’in ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çey­reğine göre arttı. Asıl dikkat çe­ken artış harcama ve ortalama ge­celemede oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in birinci çeyreğine ilişkin ‘hane halkı yurt içi turizm’ verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 9.8 milyon se­yahat gerçekleşti. Bu sene ise aynı dönemde 12.6 milyon seyahat ya­pıldı.

Seyahat sayısında artış yüz­de 28,4 seviyesinde oldu. Yerlile­rin bu dönemde harcamaları da enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Yerli turistlerin ilk çeyrekte yaptı­ğı harcamalar geçen yıla göre yüz­de 68,9 yükselerek 76 milyar 429 milyon 290 bin lira oldu. 2024’te bu harcama 45 milyar 262 milyon 452 bin liraydı. Aynı dönemde or­talama geceleme sayısı da yerinde saydı. Geçen sene ilk çeyrekte 6,6 olan ortalama geceleme bu yıl 6,7 olarak TÜİK kayıtlarına geçti.

Otelde geceleme 3. sırada

Artan konaklama, ulaşım ve ye­me-içme maliyetleriyle tatil yapan vatandaşın cebine daha fazla yük bindirdi. Bu artış artan enflasyo­nun yanında hizmet sektöründe­ki fiyat politikalarının da bir sonu­cu olarak ortaya çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde TÜİK verilerine göre, sadece yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 85 milyon 371 bin geceleme gerçek­leştirdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 65 milyon 239 bin geceleme ger­çekleşmişti. Ocak-Mart 2025’te en fazla gezi yakınları ziyaret ama­cıyla yapıldı. Yüzde 71,3 ile ilk sıra­da yer alan yakın ziyaretini yüzde 19,6’yla gezi, eğlence ve tatil izledi. Sağlık ise yüzde 5 ile ilk 3’e girdi. 67.6 milyon gecelemeyle en çok ar­kadaş veya akraba evinde kalındı. İkinci sırada da 8.8 milyon gecele­meyle yerli turistler kendi evleri­ne gitti. Otel ise 4.9 milyon gecele­meyle üçüncü sırada.

En az 4 günlük ortalama geceleme geriledi

Geceleme sayılarında da deği­şim görüldü. İlk çeyreklik dönem­de 85.3 milyon geceleme sayısına ulaşıldı. Fakat 1-3 günlük ortala­ma geceleme geçen yılın ilk çeyre­ğiyle (2,0) aynı kaldı. 3 güne kadar 13.4 milyon geceleme gerçekleşti. 4 ve daha fazla ortalama gecele­mede de düşüş görüldü. 2024 ilk çeyrekte 12,9 olan ortalama gece­leme bu dönemde 12,3’e kadar ge­riledi. En az 4 günlük geceleme sa­yısı 71.8 milyona ulaştı.

En fazla harcama yeme içme ve ulaştırmaya

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 76 milyar 429 milyon 290 bin liraya ulaştı. Artış önceki senenin aynı çeyreğine göre yüzde 68,9 oldu. Bu dönemde en fazla harcama TL bazında yeme içmeye yapıldı. Yeme-içmeye bu çeyrekte 24 milyar 472 milyon 65 bin lira harcandı. İkinci en büyük harcama kalemi ise ulaştırma oldu. 21 milyar 716 milyon 247 bin lira ulaştırmaya gitti. Konaklama bu iki kalemin yanında düşük kaldı. Yerli turistler konaklama için ilk çeyrekte sadece 8.2 milyar lira harcadı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre, oransal olarak en fazla artış yüzde 150 ile paket turlarda gerçekleşti. Onu yüzde 71,2 giyecek ve hediyelik eşya takip etti. Konaklamada artış yüzde 66,7 olurken, onu ulaştırma ve yeme içme takip etti. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 lira olarak kayıtlara geçti.