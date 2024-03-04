Geleceğin çalışma yöntemiyle tüm girişimcilere destek sağlıyor

Sevilay ÇOBAN

AssisTT, çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiği Girişimci Müşteri Temsilcisi modeli ile çalışma hayatının ofis, mesai saati gibi sınırlamalarına tâbi olmadan, çalışma yerini ve süresini kendisi belirlemek, iyi gelir elde etmek ve en önemlisi iş dünyasına girişimci olarak adım atmak isteyenlere hitap ediyor.

2022’de başlayan Girişimci Müşteri Temsilcisi modelini öncelikle AssisTT çalışanlarına sunan şirket, bu fırsatı şimdi girişimci olmak isteyen tüm adaylara sunuyor. AssisTT Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Levent Yalçın, bu yeni çalışma modeli hakkında, “AssisTT olarak yenilikçi çalışan deneyimi anlayışımız doğrultusunda, teknoloji odağında, yeni insan kaynakları uygulamaları tasarlamaya ve hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Girişimci Müşteri Temsilcisi; tamamen AssisTT teknoloji alt yapısı üzerinde çalışan, Türkiye’nin her yerinden erişime imkân veren, insanların tek platform üzerinden tüm çalışmalarını yürütebildikleri, sektörde bir ilk olan yenilikçi, girişimci çalışma modeli” diyor.

Saat ücretini yapay zekâ belirliyor

Yalçın, AssisTT teknoloji ekiplerinin geliştirdiği Vardiya Pazar Yeri ile çalışanlar herhangi bir çalışma yerine bağlı olmaksızın, çalışma saatlerini ve bunların fiyatlandırmasını görerek, istedikleri zaman diliminde ürettikleri kadar kazanabildiklerini anlatarak, “Yapay zekâ tarafından saat ücretlerinin belirlendiği modelimizde çalışanlar, aynı zamanda çalışmaları sırasında gerçekleştirdikleri performans, verimlilik gibi bütün değerleri, iş çıktılarını izleyip, kazançlarını görerek kolaylıkla bunları fatura edebiliyorlar.

Türk mühendisliğinin bir eseri olan bu yerli teknoloji çözümünün, Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen entegre bir çözüm olduğunun da altını çizmek isterim. Model kapsamında genç girişimcilere danışmanlık da yapıyoruz, onları şirket kurulumu, devlet teşvikleri gibi konu larda bilgilendirerek, sisteme kolayca katılmalarını sağlıyoruz” diye konuşuyor.

Sektör ortalamasının üzerinde gelir

Yalçın, modelin sunduğu avantajları şu sözlerle ifade ediyor; “Girişimci müşteri temsilcisi modelimiz hem müşterilerimiz hem de bu modelde çalışanlar için oldukça avantajlı. Bu modeli seçen arkadaşlarımız kendi şirketlerini kurup üretim miktarlarını kendi dinamiklerine göre belirleyerek sektör ortalamasının üzerinde bir gelir artışı sağlıyor.

Üstelik, bu modelde çalışan bir kişinin, bu işi kendi işinin dışında ikinci bir iş olarak yapabilmesi de mümkün. Hâlihazırda hem aile işletmesinde çalışıp, hem Girişimci Müşteri Temsilcisi olarak çalışan birçok arkadaşımız mevcut.”

“Hizmet standardı korunuyor”

Girişimci Müşteri Temsilcisi modelini diğer çalışma modellerinden ayıran en güçlü yanının teknolojik alt yapısı olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Bu modelde çalışacak arkadaşlarımızın değerlendirme süreçleri, AssisTT bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın işe alım süreçleri ile benzer.

Hizmet standardımızı korumak adına değerlendirme süreçlerimizi aynı titizlikle yürütüyoruz. İşe alım başta olmak üzere tüm İnsan Kaynakları süreçleri de modele uygun olarak uzaktan ve dijital yürütülüyor. Devamında da iş ortağımız statüsünde işe başlayacak Girişimci Müşteri Temsilcilerini herhangi bir bedel talep etmeden eğitim sürecine tabi tutuyoruz. İşe uyum sürecinde de danışmanlık vermeye devam ediyoruz” diye anlatıyor.

Girişimcilik ekosistemini de destekleyen bu modelde çalışmak isteyen 18-29 yaş arasında olan gençler Vergi ve Bağkur teşviki olan “Genç Girişimci İstisnası” programına dahil olabiliyor. 29 yaş üstü olanlar ise KOSGEB gibi devlet teşviklerinden faydalanabiliyor. Öte yandan çalışma yeri ve saatlerindeki esneklik sayesinde bu modelde çalışan kişiler iş-özel hayat dengelerini kendi dinamiklerine göre daha kolayca kurabiliyor.

Özellikle de dezavantajlı kişilerin çalışma hayatında aktif bir şekilde yer almasını da destekliyor. Girişimci Müşteri Temsilcileri aylık ortalama 6500 dakika civarında üretim yapıyorlar. Girişimci Müşteri Temsilcilerimiz ürettikleri dakika ile doğru orantılı olacak şekilde piyasa ortalamasının üzerinde gelir elde ediyorlar, ürettikçe kazanıyorlar.

“Hedef, temsilci sayısını 3’e katlamak”

Girişimci Müşteri Temsilcisi sayısının toplamda 303 kişiye ulaştığını kaydeden Levent Yalçın, hedefleri hakkında şunları söylüyor; “Bu modelde çalışan sayımızı yılsonuna kadar 3 kat artırmayı ve bu modeli sunduğumuz müşterilerimiz arasında daha yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. İşin geleceği perspektifinden baktığımızda geleceğin çalışma yönteminin bu model olacağını düşünüyoruz.

Kendi sektörümüz açısından da modelin çağrı merkezi içindeki tüm meslek gruplarında yaygınlaşabileceğini, dünyanın her yerinden, her dilde Girişimci Müşteri Temsilcisi modeli ile hizmet verilebilir hale geleceğini öngörüyoruz. Türkiye çağrı merkezi pazarının başarılı sonuçlarının dünyaya örnek olacağını ve ülkemize bu yolla hizmet ihracatı geliri sağlayabileceğimize inanıyoruz.”

“Oyunun kurallarını değiştirecek”

Levent Yalçın, modelin geleceğine dair öngörülerini şöyle belirtiyor; “Modelimizle ilgili gelişim alanlarımızı belirlemek adına çalışan arkadaşlarımızdan geri bildirimler alıyoruz. Geri bildirimler, uygulamanın sektörde oyunun kurallarını değiştireceğine ve sektörümüzün geleceğinde son derece önemli bir yere sahip olacağına inancımızı arttırıyor.”