Gelecek Varlık’tan ilk 9 ayda 504,5 milyon TL kâr

Varlık yönetimi sektörünün lider şirketi Gelecek Varlık Yönetimi, 2023’ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrekte, bankacılık sektörünün 1 milyar 174 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını devralan Gelecek Varlık’ın satın aldığı toplam anapara alacağı 22 milyar TL’ye, toplam yatırım tutarı ise 2,9 milyar TL’ye yükseldi.

Şirket, toplam tahsilatını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 132,1 artışla 1 milyar 833 milyon TL’ye, özkaynaklarını ise 1 milyar 297 milyon TL’nin üzerine taşıdı. FAVÖK’ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135,9 artışla 1 milyar 186,2 milyon TL’ye çıkan Gelecek Varlık, bu dönemdeki net kârını ise yüzde 64 oranında artırarak 504,5 milyon TL'ye ulaştırdı.

“Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle büyümeyi sürdüreceğiz”

Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Üçüncü çeyrekte, yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi güçlü performansımızı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde bankaların tahsili gecikmiş alacak satışlarının yükselme trendinde olacağını öngörüyor, Gelecek Varlık olarak büyüme stratejilerimizi bu trendleri titiz bir şekilde analiz ederek oluşturuyoruz. Bu çeyrekte de elde ettiğimiz güçlü performansımızla yıl sonu hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. 2023’ün son çeyreğinde de yatırımcılarımızdan aldığımız destekle şirketimizin istikrarlı büyüme ivmesini sürdürmeye odaklanacağız.”